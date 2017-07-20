20.07.2017 14:05:55

Can Maxim Mutaf, Beşiktaş'ta

Beşiktaş Sompo Japan, milli basketbolcu Can Maxim Mutaf ile 1+1 yıllık sözleşme imzaladığını açıkladı.

Yeni sezon hazırlıklarına transferlerle devam eden Beşiktaş Sompo Japan, geçen sezon Anadolu Efes'te forma giyen Can Maxim Mutaf ile 1+1 yıllık anlaşma sağladığını duyurdu.



Beşiktaş resmi internet sitesinden yapılan açıklamada şu ifadelere yer verildi:



2017-2018 sezonu öncesinde transfer çalışmalarını sürdüren Beşiktaş Sompo Japan Takımımız, başarılı basketbolcu Can Maxim Mutaf ile 1+1 yıllık sözleşme imzaladı. 26 yaşındaki basketbolcu son olarak Anadolu Efes'te forma giymişti."



Genç oyuncu, geçen sezon lacivert-beyazlı forma ile çıktığı 22 maçta 107 sayı kaydederken, 23 ribaund ve 14 asist ile takımına katkı sağlamıştı.