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Çan'da trafik kazası; 1 Yaralı
26.01.2017 10:00:19

Çan'da trafik kazası; 1 Yaralı

Çanakkale'nin Çan İlçesinde meydana gelen kazada 1 kişi yaralandı.

Çanakkale'nin Çan İlçesinde meydana gelen kazada 1 kişi yaralandı.

Edinilen bilgiye göre F.Ş (67), sevk ve idaresindeki 17 ZE 012 plakalı özel araç ile M.E (34) sevk ve idaresindeki 17 YC 998 plakalı kamyonet cezaevi kavşağında çarpıştı. Çarpışmanın etkisiyle özel araçta bulunan N.Ş (62) hafif yaralandı. Kazada yaralanan N.Ş, olay yerine gelen 112 ekiplerinin ilk müdahalesinin ardından Çan Devlet Hastanesine kaldırıldı. Olayla ilgili soruşturma başlatıldı.

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