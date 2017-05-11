11.05.2017 13:36:16

Çan belediyesi, prestij caddesini yeniliyor

Çan Belediyesi, Çan Lisesi önünden başlayarak Mesut Hulki Önür Caddesi boyunca devam eden, Kocabaş Köprüsü girişine kadar uzanan Prestij Caddesi'nin yenileme çalışmalarına hız kesmeden devam ediyor.

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Çan Belediyesi, Çan Lisesi önünden başlayarak Mesut Hulki Önür Caddesi boyunca devam eden, Kocabaş Köprüsü girişine kadar uzanan Prestij Caddesi'nin yenileme çalışmalarına hız kesmeden devam ediyor.Abdurrahman Kuzu Başkanlığındaki Çan Belediyesi'nin 2010 yılındaki ilk dönem eserlerinden biri olan Prestij Caddesi açıldığı günden bu yana Çan Halkının ilgi odağı olmuştu. Yürüyüş yolları, dinlenme parkları ve yeşil alanlarıyla Çanlıların kaliteli vakit geçirebildikleri sosyal yaşam alanı olan Prestij Caddesi şimdi baştan aşağı yenileniyor. Geçen zaman içinde deforme olan kafelerin modern ve doğal bir mimari ile yeniden inşa edildiği Prestij Caddesi yepyeni yüzüyle çok yakında Çan Halkının hizmetine giriyor. Yenilenen kaldırımlar, yürüyüş yolları, dinlenme bankları ve yeşil alanların artırıldığı Prestij Caddesi'nde aydınlatma sistemleri, engelli yolları da yenileme çalışmaları arasında yer alıyor.Hızla devam eden çalışmaları yerinde inceleyen Çan Belediye Başkanı Abdurrahman Kuzu, "Prestij Caddemiz, açılışını gerçekleştirdiğimiz günden bu yana hemşerilerimizin uğrak yeri oldu. İlçemizin kalbi konumunda bulunan ve Çanımıza gelen misafirleri karşılayan bir noktada olan Prestij Caddemizin zamanla deforme olması sebebiyle ve halkımızın ihtiyaçlarına binaen yenileyerek güzelleştiriyoruz. Yeniden modern bir mimariyle inşa edilen kafelerimizle birlikte yeni yürüyüş alanları, dinlenme bankları ve peyzaj çalışmalarımızla Prestij Caddemizin yeşilliğini ve doğallığı artırırken çok daha ferah bir görünüme kavuşturuyoruz. Çalışmalarımız tüm hızıyla devam ediyor. İnşallah çok yakın bir zamanda da Prestij Caddemizi yepyeni yüzüyle tüm halkımızın hizmetine sunacağız" dedi.