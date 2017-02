27.02.2017 11:18:58

'Can' adlı tiyatro oyunu Kartal'da beğeniyle izlendi

Can Yücel'in 90'ıncı doğum yılı dolayısıyla sahnelenen 'Can' isimli tiyatro oyunu, Kartallı izleyicilerle buluştu. Ünlü sanatçı Genco Erkal'ın uyarladığı oyunda tek başına sahne alan Kemal Kocatürk'ün sahne performansı ayakta alkışlandı.Kartal Belediyesi Kültür ve Sosyal İşler Müdürlüğü'nün şubat ayı programı kapsamında Hasan Ali Yücel Kültür Merkezi'nde Can Yücel'in 90'ıncı doğum yılı dolayısıyla sahnelenen oyuna, Kartal Belediye Başkan Yardımcısı Gökhan Yüksel ve birim müdürlerinin yanı sıra çok sayıda meclis üyesi ile vatandaş katıldı. Can Yücel'in hayat hikayesinin ele alındığı iki perdeden oluşan oyun, yaklaşık 1 buçuk saat sürdü. Oyun sonunda ise Kemal Kocatürk'ün sahne performansı izleyenler tarafından çok beğenildi.Kartal Belediye Başkan Yardımcısı Gökhan Yüksel, oyunun ardından Kemal Kocatürk'e çiçek takdim ederek sahne performansından dolayı kendisini tebrik etti. Yüksel, Kartal'ın İstanbul'un sanat ve kültür alanında önde gelen merkezlerinden biri olmasına dikkat çekerek, bu tarz etkinliklerin tüm hızıyla devam edeceğinin altını çizdi. Yüksel, oyunu izlemeye gelen davetlilere de yoğun katılımdan dolayı teşekkür etti.