05.02.2017 15:37:58

Çamyayla Mahallesi'ne sağlıklı kanalizasyon hattı

Manisa Büyükşehir Belediyesi Manisa Su ve Kanalizasyon İdaresi (MASKİ) Genel Müdürlüğü, Selendi'nin Çamyayla Mahallesi'nde sağlıklı bir kanalizasyon hattı inşa etmek için çalışmalarına başladı.

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Manisa Büyükşehir Belediyesi Manisa Su ve Kanalizasyon İdaresi (MASKİ) Genel Müdürlüğü, Selendi'nin Çamyayla Mahallesi'nde sağlıklı bir kanalizasyon hattı inşa etmek için çalışmalarına başladı.MASKİ Genel Müdürlüğü, altyapı yenileme işleri kapsamında mahallerin uzun yıllardır yaşadığı sıkıntılara çözüm oluyor. Selendi'nin Çamyayla Mahallesi'nin altyapısını modern bir sisteme kavuşturmak için çalışan MASKİ ekipleri, mahalleye 3 bin 500 metre kanalizasyon hattı döşüyor. Mahallede kanalizasyon hattı döşeme çalışması noktalandığında, 5 bin 900 metrelik içme suyu hattı yenileme işi start alacak. Mahallenin altyapısı Avrupa standartlarına taşındığında ise Büyükşehir Belediyesi Fen İşleri Dairesi tarafından kilit parke döşenerek mahallenin çehresi komple değişmiş olacak.