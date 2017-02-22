22.02.2017 17:33:09

Çamlıca okulu öğrencilerinin tiyatro keyfi

Özel Malatya Çamlıca İlkokul'u öğrencileri Harika Kanatlar Müzikali adlı tiyatro oyununu izledi.

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Özel Malatya Çamlıca İlkokul'u öğrencileri Harika Kanatlar Müzikali adlı tiyatro oyununu izledi.Sosyal etkinlikler kapsamında tiyatro oyunu seyreden Özel Malatya Çamlıca İlkokul ikinci ve üçüncü sınıf öğrencileri, gösteri sırasında bir hayli eğlenirken, Çamlıca İlkokul öğretmeni Emrah Yılmaz, öğrencileri bu tür etkinliklere götürerek okul başarılarını arttırmayı planladıklarını söyledi.