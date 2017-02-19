19.02.2017 18:13:49

Çamköy Mahallesi'nin Sarma Çayı temizlendi

Manisa Su ve Kanalizasyon İdaresi Genel Müdürlüğü, Şehzadeler Çamköy Mahallesi'nden geçen Sarma Çayı'nda yaptığı temizleme çalışmalarıyla mahalle sakinlerini rahatlattı.

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Manisa Su ve Kanalizasyon İdaresi Genel Müdürlüğü, Şehzadeler Çamköy Mahallesi'nden geçen Sarma Çayı'nda yaptığı temizleme çalışmalarıyla mahalle sakinlerini rahatlattı.MASKİ Genel Müdürlüğü, Şehzadeler Çamköy Mahallesi'nde çalışmalarına devam ediyor. Mahallenin eski kanalizasyon hattındaki yenileme çalışmalarını tamamlayan MASKİ ekipleri içme suyu hattındaki işini büyük bir titizlik içerisinde sürdürüyor. Ekipler ayrıca, yoğun yağışlarda mahalleden geçen Sarma Çayı'nda meydana gelen su taşkınlarını önlemek için başladığı çalışmayı tamamlayarak, bir sıkıntıya daha son verdi. Şehzadeler Çamköy Mahallesi'nden geçen Sarma Çayı'nda bin 600 metrelik dere temizlik çalışması MASKİ ekipleri tarafından noktalandı. Tarım arazilerinin olduğu noktadan geçen çayda yapılan temizlik işi kapsamında vatandaşların yaşadığı zarar ortadan kaldırıldı. Mahalle sakinlerinden gelen talep üzerine harekete geçen MASKİ Genel Müdürlüğü'ne vatandaşlar teşekkür etti.Çamköy Mahalle Muhtarı Kadir Çelik, mahallelerinden geçen Sarma Çayı'nın temizlenmesiyle büyük bir sıkıntıdan kurtulduklarını belirterek, Büyükşehir Belediye Başkanı Cengiz Ergün'e teşekkür etti. Mahalle Muhtarı Çelik, "Öncelikle Büyükşehir Belediye Başkanı'mız Cengiz Ergün'den Allah razı olsun. Kanalizasyon hattımız yenilendi. İçme suyu hattımız da ise çalışmalar devam ediyor. Mahallemizden geçen derede bizlere sıkıntı yaratıyordu. MASKİ'ye dilekçe verdik. Mahallemizden geçen Sarma Çayı temizlenerek, çiftçilerimiz su baskınlarından kurtarıldı. Daha önce meydana gelen taşkınlardan çok zarar görüyorduk. Bu sıkıntımız ortadan kalktı. MASKİ Genel Müdürü'müz Yaşar Coşkun'a da çok teşekkür ediyoruz" dedi.