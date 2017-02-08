08.02.2017 14:12:02

Camilere Osmangazi eli

Vatandaşların ihtiyaç duyduğu her alanda hizmet üreten Osmangazi Belediyesi, ilçedeki camilere de destek veriyor.

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Vatandaşların ihtiyaç duyduğu her alanda hizmet üreten Osmangazi Belediyesi, ilçedeki camilere de destek veriyor.Akpınar Mahallesi'ndeki İmam-ı Azam Camii'nin bahçesine, bünyesinde kütüphane, çay ocağı, bay-bayan ve engelli tuvaletleri ile abdesthanelerin yer aldığı 2 katlı bina inşa eden Osmangazi Belediyesi, caminin çevre düzenlemesi ve duvarlarının yenilenmesi için de çalışma başlattı. Caminin iç zemin kaplamaları değiştirilip, duvar kaplamaları, ferforje korkuluk ve sert zemin kaplamaları yenilenecek.Osmangazi Belediye Başkanı Mustafa Dündar, AK Parti Osmangazi İlçe Başkanı Ali Yılmaz ile birlikte İmam-ı Azam Camii'ne giderek çalışmaları inceledi. Başkan Dündar, "Camiler, manevi değer taşıyan yerler. İlçemiz sınırları içerisinde yer alan bütün camilerimize duyulan ihtiyaçlar doğrultusunda hizmetler götürüyoruz. Çevre düzenlemesi ve dış cephe yenilemesi çalışmalarının yanı sıra, camilerimizin temizliklerini yapıyor, park ve bahçelerini güzelleştiriyoruz. İmam-ı Azam Camii'ne de içerisinde kütüphane, çay ocağı, bay-bayan ve engelli tuvaletleri ile abdesthanelerin yer aldığı 2 katlı bir bina inşa ettik. Camimizi güzelleştirmek adına çalışmalarımızı sürdüreceğiz" dedi.