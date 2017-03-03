03.03.2017 16:50:09

Camı kırarak kapıyı açmaya çalışan çocuk yaralandı

Eskişehir'in Mahmudiye ilçesinde, camı kırarak evin kapısını açmaya çalışan çocuk yaralandı.

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Eskişehir'in Mahmudiye ilçesinde, camı kırarak evin kapısını açmaya çalışan çocuk yaralandı.Edinilen bilgiye göre, Ş.N.A. isimli çocuk, ilçeye bağlı Türkmenmecidiye Mahallesinde ikamet ettiği evin kapısının camını kırarak kapıyı açmaya çalıştı. Bu esnada yaralanan Ş.N.A., kaldırıldığı Eskişehir Osmangazi Üniversitesi Tıp Fakültesi Hastanesinde tedavi altına alındı. Şahsın sağlık durumunun iyi olduğu öğrenildi.