13.02.2017 13:37:19

Cami duvarında bulunan kuş evi büyük ilgi görüyor

Niğde İl Kültür ve Turizm İl Müdürü Selçuk Demirtaş, Niğde merkezde bulunan Kığılı caminin duvarında bulunan ve büyük ilgi gören tarihi 'Kuş Evi' ile ilgili bilgi verdi.

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Niğde İl Kültür ve Turizm İl Müdürü Selçuk Demirtaş, Niğde merkezde bulunan Kığılı caminin duvarında bulunan ve büyük ilgi gören tarihi 'Kuş Evi' ile ilgili bilgi verdi.Hicri takvime göre 1694 yılında yapılan Niğde Merkez Kığılı caminin en önemli özelliklerinden bir tanesi de caminin köşesinde bulunan 'Kuş Evi' büyük ilgi görüyor. Yerli ve yabancı turistlerin ilgi odağı olan 'Kuş Evi'ni görenler fotoğrafını çekiyor.Niğde'nin Kığılı caminin tarihi ile ilgili açıklamalarda bulunan Müdür Demirtaş, 'İş sürüncemede kaldı' manasında mahalli bir tabir olarak 'kığılıdı' ifadesi kullanıldığı ve daha sonra camiye 'KığılıCamii' adı verildiğini belirtti.Müdür Demirtaş caminin duvarında bulunan tarihi kuş evinin çok güzel mesajlar verdiğini anlatarak, '1694-95 M. Yılında Bektaşi Hacı Hasan Tarafından yaptırılmıştır. Yaptıran kişi hakkında günümüze ulaşan pek fazla bilgi yoktur. Caminin mimarı da belli değildir. Camiyi yaptıran kişinin Bektaşi Hacı Hasan olduğunu da 5 maddelik kitabesinden anlıyoruz. Bazı onarımlar görerek günümüze kadar gelen bu yapı, orijinal özelliğini büyük ölçüde korumaktadır. Doğu cephesinin güney köşesinin üst kısmına, kesme taştan yaklaşık olarak duvardan 30 santimetre ileri çıkıntı yapan 40-60 santimetre boyutlarında iki bölümlü "kuş evi (aşiyan)" yapılmıştır. Kığılı Caminin yapıldığı 1700'lü yılları düşündüğümüzde, Ecdadın en güzel eserlerinden biridir bu cami. Harcına merhamet ve sevgi katılarak yapılan bu kuş evi, dönemin mimarisindeki inceliği, insanında ki aşkı, muhabbeti (Allah'ın rızasını umarak Sevr Mağarasında ki kuşlara bir vefa borcu muydu bilinmez.) yansıtması açısından önemlidir.' diye konuştu.