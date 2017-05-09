10.05.2017 08:52:29

Cambaz gibi işçi

Ordu'da bir inşaatta çalışan işçinin hiçbir iş güvenliği almadan çalışması ve adeta cambaz gibi rahat hareket etmesi görenleri şaşkına çevirdi.

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Ordu'da bir inşaatta çalışan işçinin hiçbir iş güvenliği almadan çalışması ve adeta cambaz gibi rahat hareket etmesi görenleri şaşkına çevirdi.Ordu'nun Altınordu ilçesindeki bir inşaatın 5. katında işçilerin tedbir almadan yaptıkları çalışma, bir vatandaş tarafından cep telefonu ile kaydedildi. İnşaatın 5. katında kalasların üzerinde hiçbir tedbir almadan çalışan ve tehlikeye aldırmadan adeta cambaz gibi yürüyen işçi yürekleri ağızlara getirdi.İşçilerin tehlikeli çalışmasını gören vatandaşlar ise güvenlik tedbirlerinin denetlenmesini istedi.