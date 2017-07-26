26.07.2017 19:55:37

Cam parçası 4 dekar alanı kül etti

Manisa'nın Selendi ilçesinde çıkan yangında 4 dekar meşe ormanı kül oldu.



Manisa'nın Selendi ilçesine bağlı Tavak Mahallesi Sıtma mevkiinde saat 14.30 sıralarında cam kırığından çıktığı tahmin edilen yangın sonucu 4 dekarlık meşe ormanı yandı. Selendi Orman İşletme Şefliği ekipleri, Selendi İtfaiye ekipleri ve mahalle halkının çalışmaları sonucu yangın daha fazla alana sıçramadan söndürüldü. 4 dekarlık meşe ormanının kül olduğu bölgede soğutma çalışmaları devam ediyor.



