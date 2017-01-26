26.01.2017 13:46:09

Çam kese böceği ile mücadele erken başladı

Bursa'nın Yenişehir ilçesinde çam kese böceğiyle mücadele bu yıl erken başladı.

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Bursa'nın Yenişehir ilçesinde çam kese böceğiyle mücadele bu yıl erken başladı.Yenişehir Orman İşletme Şefliği, çam ağaçlarına ciddi zarar veren çam kese böceği ile biyolojik mücadeleye erken başladı. Orman İşletme Şefi Bünyamin Arslan, Yenişehir'in Marmaracık, Koyunhisar, Kavaklı, Çelebi ve Ebeköy mahallerinde bulunan çam ormanlarında görülen çam kese böceğinin ağaçlara büyük zarar verdiğini belirterek, "2 bin 700 dönüm sahada çam kese böceği ile biyolojik mücadele sürdürüyoruz. Şu ana kadar yaptığımız mücadele ile zararlının ağaçlara verdiği hasar engellendi. Çam kese böceği büyümeyi engelliyor. Tedbir alınmaması durumunda ağaçları kurutuyor. Biyolojik mücadele için 2016 yılında 20 adet çelik sandık kafes yapıldı. 2017 yılında da 15 adet kafes yapılacak ve mücadele kaldığı yerden devam edecek" diye bilgi verdi.