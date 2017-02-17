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Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı Müsteşar Yardımcısı Yıldırımhan:
17.02.2017 16:36:23

Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı Müsteşar Yardımcısı Yıldırımhan:

Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı Müsteşar Yardımcısı Mazhar Yıldırımhan, Bayburt'taki iş adamlarıyla Bayburt Ticaret ve Sanayi Odası Toplantı Salonu'nda yaptığı toplantıda, bakanlık üst düzey yetkililerinin tüm illerde 12 ayrı heyetle programlar gerçekleştirdiğini belirtti. Yıldırımhan, 'Ülkemiz çok ciddi bir ekonomik kalkınmayla, büyümeyle, karşı karşıya. 13,14 yıllık süreç içerisinde Türkiye her geçen gün büyümesini yukarıya doğru, kalkış çizgisini sürekli yukarıya doğru taşıyan bir konumd

Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı Müsteşar Yardımcısı Mazhar Yıldırımhan, Bayburt'taki iş adamlarıyla Bayburt Ticaret ve Sanayi Odası Toplantı Salonu'nda yaptığı toplantıda, bakanlık üst düzey yetkililerinin tüm illerde 12 ayrı heyetle programlar gerçekleştirdiğini belirtti. Yıldırımhan, "Ülkemiz çok ciddi bir ekonomik kalkınmayla, büyümeyle, karşı karşıya. 13,14 yıllık süreç içerisinde Türkiye her geçen gün büyümesini yukarıya doğru, kalkış çizgisini sürekli yukarıya doğru taşıyan bir konumdadır. Ama birileri bizim kalkınmamızı, yükselmemizi ve bu coğrafya üzerinde ayaklarımızı çok sağlam bir şekilde yere basmamızı arzu etmiyor, istemiyor" ifadelerini kullandı.

Birtakım karanlık çevrelerin kolay yönetilebilir bir Türkiye istediğini ifade eden Yıldırımhan şunları kaydetti:

"Hep muhtaç olan, iç sorunlarını aşamayan, hem küresel güçlere muhtaç olan bir ülke olarak Türkiye'ye bir rol biçilmek isteniyor ama biz bu kabuğu yırttık. Hem millet olarak, hem yöneticiler olarak bağımsızlığın ve bu coğrafya üzerinde ilelebet yaşamanın büyümeden ve kalkınmadan geçtiğini hep fark ettik. Üç, dört yıldan bu yana Türkiye'nin Gezi olaylarında, Kobani olaylarında, 17-25 Aralık olaylarında ve son 15 Temmuz kanlı darbe girişiminde yaşadığı hadiseler hepsi bir zincirin halkalarıdır. "

"İşsizlik verilerinde bir yukarı doğru gidiş var. Bu hepimizin ortak sorunu"

TÜİK tarafından işsizlik rakamlarının açıklandığını ve işsizlikte yükselme görüldüğünü hatırlatan Yıldırımhan, konuşmasını şöyle sürdürdü: "İşsizlik verilerinde bir yukarı doğru gidiş var. Bu hepimizin ortak sorunu. İşsizlik bir memlekette herkesin ortak sorunudur. İş vereniyle, kamusuyla, esnafıyla hepimizin ortak sorunu, bunu aşmak zorundayız. Aksi takdirde işsizliğin hepimizin üzerine getireceği ciddi yükler var. Sosyal yükler var. Genç insanların sokaklarda başı boş kalmasını doğuracak ve onun bize getireceği yükler var." ifadelerini kullandı.

Yapılan bir araştırmaya göre gençlerin yüzde 24'ünün hem okumadığına, hem de çalışmadığına işaret eden yıldırımhan konuşmasını şöyle tamamladı:

"Bu ciddi bir tehlike, bunu aşmamız lazım. Bir taraftar gençlerimizi meslek sahibi yapmamız lazım, bir taraftan da onlara yeni istihdam alanlarını hep birlikte oluşturmamız gerekir. Meslek kurslarıyla alakalı gerek Milli Eğitim Bakanlığı gerek İŞKUR Genel Müdürlüğü büyük bir gayretin içerisinde. Bu konuda iş dünyasıyla ortak çalışıyoruz. İş verenlerimizin talepleri neyse bu taleplere uygun vasıflı elemanları yetiştirmek için ne kadar ihtiyaç varsa o kadar kurs açıyoruz. Geçmişte olduğu gibi değil, bilimsel verilere dayalı işsizlerimizin hangi alanda ne ihtiyacı varsa o alanı doldurmaya gayret ediyoruz. İş adamlarımızından fedakarlık istiyoruz. Bu devletin tek taraflı olarak çözebileceği bir konu değil. İş adamlarımız birazda fedakarlık boyutuna meseleyi ulaştırarak, kendilerini belki birazda acıtarak elini taşın altına koymalıdır."

Bayburt Ticaret Odası Başkanı İbrahim Yumak da Yıldırımhan'a ziyaretlerinden ötürü teşekkür ederek, Devletimizin şefkatini, güler yüzünü masa başında oturarak değil de olumsuz iklim şartlarına rağmen bizzat sahaya inerek Bayburt ve benzer illeri ziyaret ederek yeni çıkan yönetmelik ve istihdam seferberliğini bizzat yerinde anlatmanız bizleri mutlu etmiştir."
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