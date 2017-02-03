03.02.2017 21:03:39

Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı Müsteşar Yardımcısı Alpay Kırklareli'de

Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı Müsteşar Yardımcısı Tarkan Alpay, beraberindeki heyet ile Kırklareli'ne geldi.

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Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı Müsteşar Yardımcısı Tarkan Alpay, beraberindeki heyet ile Kırklareli'ne geldi.Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı Müsteşar Yardımcısı Tarkan Alpay, Kırklareli İŞKUR İl Müdürlüğünde düzenlediği basın toplantısında "Cumhurbaşkanımız Recep Tayyip Erdoğan'ın iş hayatında milli seferberlik ilan etmesinden sonra bakanlık olarak çalışmalarımızı aralıksız sürdürüyoruz" dedi. Alpay, "2023 hedeflerimiz çerçevesinde Türkiye'nin 81 iline ziyaretlerimizi gerçekleştiriyoruz. Burada İŞKUR ve SGK kurumlarımızın yetkilileriyle görüşüyoruz. İşverenlerle, vatandaşlarımızla ve işçilerle görüşüyoruz. Kendilerine yaptığımız çalışmaları, teşviklerimizi anlatıyoruz. Ayrıca kayıt dışı istihdamla mücadelede de taraflarımızın desteğini isteyeceğiz. Bu şekilde Türkiye'nin çalışma hayatındaki sorunları belirleyerek, çözüm yolları arıyoruz" diye konuştu.Alpay, "Kırklareli'de de bugün İŞKUR ve SGK kurumlarımızı ziyaret ettik. Oda ve borsa başkanlarımızla, işverenlerimizle, engelli vatandaşlarımızla, işçilerle ve emeklilerle görüşeceğiz. Amacımız işçimizin ve işverenlerimizin yanında olup, sorunlarını çözerek yardımcı olmak. Ayrıca istek ve önerilerini dinlemektir. İsteğimizi alın terinin, akıl teriyle korunduğu daha refah bir Türkiye'nin olmasıdır" ifadelerini kullandı.Müsteşar Yardımcısı Alpay başkalığındaki heyette Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı Strateji Geliştirme Başkanı Bilge Aydın, İş Sağlığı ve Güvenliği Genel Müdür Yardımcısı Burhanettin Kurt, SGK Aktüerya ve Fon Daire Başkanı Faruk Kahvecioğlu, Aktif İş Gücü Hizmetleri Daire Başkanı Mehmet Aslan yer aldı.