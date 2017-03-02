02.03.2017 12:24:27

Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Müezzinoğlu:

'Birileri arka plandan milli iradeye müdahale edemeyecek, kapalı kapılar ardından milletin ümüğünü sıkan bir yapıyı elinde tutamayacak'- 'Bundan sonra Türkiye, kaoslara, krizlere, koalisyonlara mahkum olmayan, istikrarlı 5 yıllık yönetimlerle 5 yıl sonra hizmetten memnunsa devam eden, memnun değilse 'Güle güle kardeşim, yeni bir heyecan, yönetim istiyorum' diyecek'

Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Mehmet Müezzinoğlu, "Birileri arka plandan milli iradeye müdahale edemeyecek, kapalı kapılar ardından milletin ümüğünü sıkan bir yapıyı elinde tutamayacak." dedi.

Müezzinoğu, Gemlik ilçesinde düzenlenen toplu konut temel atma töreninde yaptığı konuşmada, Gemlik'in doğal zenginlikleri ve konumu itibarıyla ülkenin nadide ilçelerinden biri olduğunu belirtti.

İlçenin deprem sorununun bulunduğuna değinen Müezzinoğlu, "İnşallah bu temel atmada, 'Bismillah' dediğimiz bu hadiseyle önümüzdeki 5 yıllık dönemde Gemlik'i deprem riskine karşı daha güçlü bir emniyete alacak ve kentsel dönüşümü daha sağlıklı bir noktaya taşıyacağız." diye konuştu.

Müezzinoğlu, ülke olarak 14 yıl önce bugünlerin yakalanabileceğinin tahmin bile edilemeyeceğini vurgulayarak, şöyle devam etti:

"İnanabilirliği çok zor olan bir başarıya imza attık. Bu başarının arkasında millet var. Milletin, millet adına sorumluluklara talip olan kadrolara destek olması, sahip çıkması var ve milletle beraber yürümeyi temel felsefe edinmiş siyasi kadrolar var. Tüm alanlarda olduğu gibi siyasi alanda da en büyük sermaye, güven ve istikrardır. AK Parti olarak Türkiye'nin güvenilir ve istikrarlı bir ülke, siyasetin de güvenli bir siyaset, istikrarlı bir yönetim olmasını arzu ettik. Millet de buna hep destek verdi."

- "İstikrarlı yürüyen bir ülke hedefliyoruz"

Müezzinoğlu, Türk milletinin büyük bir millet olduğuna işaret ederek, "Bugün çok başarılı noktalara gelmiş olsak bile olduğumuz noktayı kabul etmiyoruz. Daha güçlü, daha büyük hedeflere güvenli ve istikrarlı yürüyen bir ülke hedefliyoruz. Önümüzde referandum var. Daha istikrarlı bir yönetim, daha hızlı yürüyen hizmetler ve milli iradenin daha güçlü olduğu bir yapı için milletimizin yetki ve sorumluluk verdiği, günü geldiğinde de hesap sorduğu bir yapı, yani cumhurun başkanı cumhurbaşkanlığı sisteminin referandumunu yapacağız. Bundan sonra Türkiye, kaoslara, krizlere, koalisyonlara mahkum olmayan, istikrarlı 5 yıllık yönetimlerle 5 yıl sonra hizmetten memnunsa devam eden, memnun değilse 'Güle güle kardeşim, yeni bir heyecan, yönetim istiyorum.' diyecek. İpin ucunun milletin elinde olduğu, milli iradenin, milletin vicdanının temsil edildiği güçlü bir parlamento, cumhurbaşkanlığı hükümet sistemi." diye konuştu.

Herkesin görevini yapacağı istikrarlı bir yönetimle Türkiye'nin hak ettiği yerlere ulaşacağını anlatan Müezzinoğlu, "Birileri arka plandan milli iradeye müdahale edemeyecek, kapalı kapılar ardından milletin ümüğünü sıkan bir yapıyı elinde tutamayacak. Güçlü iktidarlar, millete hizmet edecek." ifadelerini kullandı.

Konuşmaların tamamlanmasının ardından, ilk planda 366'sının inşa edileceği 970 konutun temeli atıldı.