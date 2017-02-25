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Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Müezzinoğlu:
25.02.2017 23:57:57

Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Müezzinoğlu:

'Hayır'cılara iyi bakmak lazım, 'hayır'cılar asla millete inanmıyorlar, asla millete güvenmiyorlar, asla milletin değerleriyle birlikte yolculuk yapma gayretleri yok. Milletten ve değerlerinden korktukları için TBMM'de referanduma karşı çıktılar'- '16 Nisan'da bir referanduma gidiyoruz. Bu referandumun özü merkeze milleti ve onun değerlerini, milletin hak ve hukukunu almak, milletin hak ve

Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Mehmet Müezzinoğlu, "Hayır'cılara iyi bakmak lazım, 'hayır'cılar asla millete inanmıyorlar, asla millete güvenmiyorlar, asla milletin değerleriyle birlikte yolculuk yapma gayretleri yok. Milletten ve değerlerinden korktukları için TBMM'de referanduma karşı çıktılar." dedi.

Müezzinoğlu, Nurettin Topçu Kültür Merkezinde Genç Eğitim Akademisinin düzenlediği toplantıda, gençler için öz değer, öz saygı ve öz güvenin çok önemli kavramlar olduğunu, öz değerlerine sahip çıkmayana, öz saygısı ve güveni bulunmayana kimsenin saygı duymayacağını, bu 3 'Ö' ye sahip olmayanların başarı elde edemeyeceğini anlattı.

Öz güven, öz değer ve öz saygının ev ile eğitim ortamında, sosyal yaşamda yükseltilmesinin çok değerli olduğuna vurgu yapan Müezzinoğlu, şunları kaydetti:

"Öz güveni, öz değeri ve öz saygıyı bugün yine Sayın Cumhurbaşkanımızda görüyoruz. İslam dünyasının yapamadığını 80 milyonluk Türkiye'nin Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan yapıyor. BM'ye gidip, 'Dünya 5'ten büyüktür' diyor. BM'de böyle bir cümleyi söylen bir İslam dünyası lideri var mı? Niye? Öz güvenleri, öz saygıları, öz değerleri yok. Bunları kaybettiğin zaman bir iddian olamaz. Birileri seni yönlendirir, şekillendirir ve yönetir, istediği şekilde ayrıştırır, böler, parçalar ve seni sıfırlar. Yüzyıllardır İslam dünyasında medeniyetin öncülüğünü yapmış bu millet, 150 yıldır bu değerlerinden uzaklaştığı için bugün bu noktada. Yeniden bu değerlerin peşinden koşmak iddiasında olduğu için dünyaya, her türlü devlet terörü yapabilen İsrail'e 'one minute' diyebiliyor."

Müezzinoğlu, bunların öz değeri, öz saygısı ve öz güveni olan birinin söyleyeceği sözler olduğunu vurgulayarak, "Başkası söyleyemez bunu. Bu sözlerin kitleler tarafından sahiplenilmesi, özellikle gençler tarafından sahiplenilmesi gibi bir görev ve sorumluluğumuz var. Bu milletin kendisine olan öz güveni, öz saygısı ve öz değeri ile bu günlere geldik. Kat etmemiz gereken çok daha mesafemiz var. Onun için gençlere çok önemli sorumluluklar düşüyor. Birbirini daha çok seven, büyük hedeflere yürüyen bir yolculuğu Türkiye sizlerle yapacak." diye konuştu.

-"Artık ipin ucu milletin eline geçiyor"

Tarihi bir döneme gelindiğini aktaran Mehmet Müezzinoğlu, 16 Nisan'da bir referanduma gidildiğini, bu referandumun özünün merkeze milleti ve onun değerlerini, milletin hak ve hukukunu almak, milletin hak ve hukukunu millete teslim etmek olduğunu dile getirdi.

Milletin kendisine ait olan hak ve hukuku, cumhur olarak kime uygun görüyorsa ona süreli olarak tevdi edeceğini ifade eden Müezzinoğlu, şöyle devam etti:

"Ben 'hayır'ı seçen vatandaşa bir şey demem. Bir de 'hayır'cılık yapan var. 'Hayır'cılara iyi bakmak lazım, 'hayır'cılar asla millete inanmıyorlar, asla millete güvenmiyorlar, asla milletin değerleriyle birlikte yolculuk yapma gayretleri yok. Milletten ve değerlerinden korktukları için TBMM'de referanduma karşı çıktılar. Artık ipin ucu milletin eline geçiyor, vesayet ve güç odaklarına değil. Millet, hayal ve ideallerini ona layık olana teslim edecek. Layık olarak gördüğü kişiye isterse 'Bir dönem daha devam et' diyecek ya da 'Güle güle ben yenisini bulacağım' diyecek. Sayın Kılıçdaroğlu, geçen hafta ilk defa 'Milletin hakemliğine gidiyoruz' dedi. Geç de olsa fark etti. Aslında bu hakemliğe gönüllü gitmedi, başka çaresi olmadığı için gitti. Önce 'Anayasa Mahkemesine götüreceğim' dedi. Sonra baktı ki olacak gibi değil, milletin hakemliğine razı oldu. 'Şöyle olur böyle olur' diye korkutma, bu millet korkak değil, senden cesur. Bu ülkenin gençleri senden ne kadar cesur olduğunu sen 15 Temmuz'da gizlenirken, meydanlara ve tankların önüne çıkarak gösterdi, 249 şehit verdi. O akşam İstanbul'da olduğunu biliyoruz, meydana çıktın mı? Yok. Gidişatı bir yerlerden izledi. Şimdi utanmadan, sıkılmadan 'cumhuriyet, laiklik, Atatürkçülük elden gidiyor' diye korkutuyor. "

Bakan Müezzinoğlu, bu milletin öz değeri, öz güveni ile yürüyebileceği bir sistem değişikliğinin arifesinde olunduğuna dikkati çekerek, sözlerini şöyle tamamladı:

"Bu sistem değişikliği benden çok gençleri, sizleri ilgilendiriyor. O zaman ülkenize, kaderinize, değerlerinize sahip çıkmak gibi bir sorumluluğunuz var bundan kaçamazsınız. Bu zamana kadar size verilmeyen bir hakkınızı daha veriyoruz. 18-25 yaş arasına seçilme hakkı da veriyoruz. Yaşı 18-25 arasında olan 8 milyon genç var. 8 milyon gencin temsilcisinden neden korkuyorsun onların arasından yarın Recep Tayyip Erdoğanlar çıkarlar. Gençler akıllı olun, haklarınıza, geleceğinize, kaderinize sahip çıkın. Adam gibi adam olmak istiyorsanız, öz değer, öz saygı, öz güveniniz olmalı. Aklınızı daha fazla yorun."


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