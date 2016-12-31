SON HABERLER
Sol Ok
Sağ Ok
Menü
ANASAYFAGÜNDEMPOLİTİKATÜRKİYEDÜNYAYAŞAMEKONOMİSPORFETVAİSLAMÇEVİRİSAĞLIKTEKNOLOJİFOTOVİDEO
Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Mehmet Müezzinoğlu:
31.12.2016 17:01:05

Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Mehmet Müezzinoğlu:

Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Mehmet Müezzinoğlu, 'Atatürk'ü kullananlar milletten korkanlardır. Atatürk hiçbir zaman milletten korkmamıştır. Bütün yolculuklarını milletle beraber yapmıştır' dedi.

Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Mehmet Müezzinoğlu, "Atatürk'ü kullananlar milletten korkanlardır. Atatürk hiçbir zaman milletten korkmamıştır. Bütün yolculuklarını milletle beraber yapmıştır" dedi.

Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Mehmet Müezzinoğlu, AK Parti Bursa İl Başkanlığının düzenlediği İl Danışma Meclisi Toplantısına katıldı. Burada partililerle buluşan Bakan Müezzinoğlu, "Yozgat şehir hastanesi bu hafta teslim edilecek. Mersin, Isparta'da son aşamada. Bursa şehir hastanesi de kendini göstermeye başladı. Önümüzdeki yıl bu günlerde Bursa şehir hastanesi için 'artık ne zaman hizmete alacağız' diye konuşmaya başlarız. Milletimizin kaderi adına anayasa değişikliğinin arifesindeyiz. Türkiye Büyük Millet Meclisi'nde dün itibariyle komisyondan geçti. İnşallah Cumhurunbaşkanı gerçek dönemde gerçek anlamda cumhurunbaşkanı olacak. Bu süreci inşallah milletimizin huzuruna önümüzdeki 3 ay içinde getireceğiz. Ocak ayı itibariyle Türkiye Büyük Millet Meclisi'nde milletin kaderini ve gelecekteki güçlü yolculuğunu şekillendirecek olan bir dönüşümü genel kurulunda tamamlayacağız. Birileri bundan rahatsız, rahatsız olanlara bir bakın milletten, milletin hedeflerinden, milletin muhasır medeniyetler seviyesine gidişinden, milli iradenin kayıtsız şartsız milletin olmasından rahatsız olanlar. Rejim değişecek, cumhuriyet elden gidecek diyorlar. Cumhurun olduğu yerde cumhuriyet elden gitmez. Cumhurun olduğu yerde cumhur güçlüdür. Cumhurun tamamını elini vicdanına götürerek, aklıyla analiz ederek, oy kullanacağı, cumhur olarak cumhurbaşkanını seçeceği bir yapıdan korkanlar, milletten korkanlardır" dedi.

"MHP Genel Başkanı Bahçeli ve yönetimine teşekkür ediyorum"

"18 yaşında oy kullanma hakkı olan bir genç kızımızın, 118 yaşındaki anne, nine ve dedemizin, dağdaki çobanın vicdanından korkanlar, özü itibariyle milletten korkanlardır" diyen Müezzinoğlu, "Bazıları Atatürk'ün gölgesine yan gelip yatarak geçiniyor. Atatürk'ü kullananlar milletten korkanlardır. Onlara her zaman şunu diyorum. Atatürk hiçbir zaman milletten korkmamıştır. Bütün yolculuklarını milletle beraber yapmıştır. Her tarafından işgal edilen bi ülkeyi milletine güvenerek istiklalini sağlamış cumhuriyeti bize miras olarak bırakmıştır. İki tane vasiyeti var. Bir egemenlik kayıtsız şartsız milletindir. İki bu büyük millete muhasır medeniyetler seviyesinin üzerinde bir yer yakışır. O zaman milletten korkuyorsan onu kullanmayacaksın. O kadar çelişkilerle dolu bir siyaset anlayışları var ki kendileri perde arkasında ki o üst akılların oyuncağı ve maşası gibi kullandıran bir duruşları var ey CHP biz sizden istediğimiz nedir diye sorduğumuz da tek şey istiyoruz. Milli iradenin hak ve hukukunu koruyacak bir sitem sandığın iradesine farklı güçlerin müdahale edemediği bir sistem, sen neyi savunuyorsun, millet zaman zaman anlayamaya bilir, aklı şaşa bilir, aklı yetmeye bilir, dağda ki çobanın oylarıyla geldiğinizde bizim statükocu sistemimizi zora soka bilirsiniz. Biz arka planda statüko kurduk, onu korumamız lazım devlet milleti şekillendirmek için vardır. Devletin milleti şekillendirme hakkını millete veremezsiniz diyor. Bu ülkenin kaderi milli iradesinin seçimiyle ilgili vicdan hangi vicdandır. Milletin vicdanıdır. Şimdi sıkıntılı bir süreç var bu sıkıntılı sürece nereden geldik. CHP'nin milletten korkması nedeniyle geldik. Cumhurbaşkanı seçimlerini millete bedel ödetecek bir noktaya taşıyorsunuz. O zaman millet cumhurbaşkanını kendi seçsin. MHP Genel Başkanı Bahçeli'ye ve yönetimine teşekkür ediyorum. Burada bir sorun var bu sorunun çözümüne yardımcı olabilir. Millete gitsin milletinin vicdanı ne diyorsa biz ona razıyız" şeklinde konuştu.
    YORUM YAZ

YORUMLAR

Arabalı feribotta araçlar düşme tehlikesi geçirdi
Arabalı feribotta araçlar düşme tehlikesi geçirdi
Tavşanlı-Eskihisar arasında sefer yapan arabalı feribotun ön kapağı denize düştü.
31.12.2016 17:17:11
Çamlıca tepesi beyaza büründü
Çamlıca tepesi beyaza büründü
İstanbul'da kar yağışı Anadolu Yakası'nda da etkisini artırırken, Üsküdar'daki Çamlıca Tepesi kısa sürede beyaza büründü. Kar yağışını fırsat bilen çocuklar, büyükleri ile kar topu oynadı ve kardan adam yaptı.
31.12.2016 16:50:28
“Rejim değil hükümet modeli değişikliği”
“Rejim değil hükümet modeli değişikliği”
AK Parti Genel Başkan Yardımcısı ve Samsun Milletvekili Çiğdem Karaaslan, Anayasa çalışmalarıyla rejim değil hükümet modeli değişikliğinin yapılacağını söyledi.
31.12.2016 16:47:26
Yemen'den getirilen 160 hastanın tedavilerine başlandı
Yemen'den getirilen 160 hastanın tedavilerine başlandı
Yemenli 160 hastanın tedavilerine Afyonkarahisar'da başlandı.
31.12.2016 16:33:16
FETÖ operasyonunda 8 akademisyen tutuklandı
FETÖ operasyonunda 8 akademisyen tutuklandı
Antalya'nın Alanya ilçesinde, FETÖ/PDY soruşturması kapsamında adliyeye sevk edilen Alanya Alaaddin Keykubat Üniversitesindeki 22 öğretim elemanından 8'i tutuklandı.
31.12.2016 16:09:48
Öldürülen Yunan Büyükelçisi'nin katili polis çıktı
Öldürülen Yunan Büyükelçisi'nin katili polis çıktı
Brezilyalı yetkililer, kendisinden haber alınamayan Yunan Büyükelçi’nin eşi ile yasak ilişki yaşayan Brezilyalı bir polis tarafından öldürüldüğünü açıkladı.
31.12.2016 15:51:00
Başkan Fatma Şahin'in basın danışmanı göreve döndü
Başkan Fatma Şahin'in basın danışmanı göreve döndü
Aile Bakanlığı tarafından açığa alınan ve soruşturma geçiren Gaziantep Büyükşehir Başkanı Fatma Şahin'in basın danışmanı Nuraydın Arıkan memuriyet görevine geri döndü.
31.12.2016 15:30:45
Foto Galeriler Videolar Yazarlar Günün Özeti
TİMETÜRK SON HABERLER
ÇOK OKUNANLAR
Azeriler'den İran'a büyük tehdit: Haritadan silinirler
Azeriler'den İran'a büyük tehdit: Haritadan silinirler
Putin'den Erdoğan'a ABD'yi kızdıracak yeni yıl mesajı
Putin'den Erdoğan'a ABD'yi kızdıracak yeni yıl mesajı
Bakandan müsteşara FETÖ tehdidi
Bakandan müsteşara FETÖ tehdidi
Esed'in yerini 'Suriyeli bir Alevi' mi alacak?
Esed'in yerini 'Suriyeli bir Alevi' mi alacak?
Çavuşoğlu'ndan ABD'ye 'Suriye' daveti
Çavuşoğlu'ndan ABD'ye 'Suriye' daveti
Trump'tan Putin'e 'diplomat' övgüsü
Trump'tan Putin'e 'diplomat' övgüsü
Enerji Bakanlığı'ndan elektrik açıklaması
Enerji Bakanlığı'ndan elektrik açıklaması
Barzani'nin resti sonrası PKK geri çekildi
Barzani'nin resti sonrası PKK geri çekildi
O öğretmen hakkında suç duyurusu
O öğretmen hakkında suç duyurusu
İstanbul'da şiddetli patlama
İstanbul'da şiddetli patlama
TİMETÜRK AJANS HABERLERİ
SON YORUMLANANLAR
Esed'in yerini 'Suriyeli bir Alevi' mi alacak?
Esed'in yerini 'Suriyeli bir Alevi' mi alacak?
Diyanet'ten piyango uyarısı
Diyanet'ten piyango uyarısı
Faruk Beşer: İbadet - adet dengesini nasıl kuracağız?
Faruk Beşer: İbadet - adet dengesini nasıl kuracağız?
İsrail güçleri bir Filistinliyi yaraladı
İsrail güçleri bir Filistinliyi yaraladı
Rusya'dan ABD'nin 'istenmeyen kişi' kararına cevap
Rusya'dan ABD'nin 'istenmeyen kişi' kararına cevap
CHP'li vekil Yavuz Sultan Selim'e 'katil' dedi
CHP'li vekil Yavuz Sultan Selim'e 'katil' dedi
Bozdağ'dan anayasa açıklaması
Bozdağ'dan anayasa açıklaması
El Bab ve Daglabash'ta 26 IŞİD'li öldürüldü
El Bab ve Daglabash'ta 26 IŞİD'li öldürüldü
Çiftçi borçları 1 yıl ertelendi
Çiftçi borçları 1 yıl ertelendi
THY'den büyük atak
THY'den büyük atak

TIMETURK

GÜNDEM POLİTİKA TÜRKİYE DÜNYA YAŞAM EKONOMİ SPOR FETVA İSLAM ÇEVİRİ SAĞLIK TEKNOLOJİ RÖPORTAJ EĞİTİM YEREL BLOG KÜLTÜR MEDYA TARİH ANALİZ AJANS
Timeturk basın ilke ve ahlak kurallarına uymaya söz vermiştir.
KÜNYE
YAYIN İLKELERİ
İLETİŞİM
REKLAM
SİTENE EKLE
RSS
Sosyal Medya Hesapları