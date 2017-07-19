19.07.2017 18:07:18

Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Jülde Sarıeroğlu kimdir?

3. AK Parti Olağanüstü Kongresi sonrası yenilenen MYK toplantısı ile birlikte yeni Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Jülde Sarıeroğlu oldu. İşte Jülde Sarıeroğlu ile ilgili merak edilenler!

Başbakan Binali Yıldırım, kabine listesini bugün Beştepe'de Cumhurbaşkanı Erdoğan'a sundu. Sunulan yeni listeye göre yeni Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Jülde Sarıeroğlu oldu.

JÜLDE SARIEROĞLU KİMDİR?

7 Haziran 1979 doğumlu Julide Sarıeroğlu aslen Adanalıdır.Ankara Gazi Üniversitesi Çalışma Ekonomisi ve Endüstriyel İlişkiler bölümünde lisans eğitimini bitirmiştir.

Türkiye İşçi Sendikaları Konfederasyonu'nda Endüstri İlişkiler Uzmanı olan Julide Sarıeroğlu yine aynı konfederasyonda Kadın Komite Başkanlığı yapmaktadır. Ayrıca Adalet ve Kalkınma Partisi Genel Merkez Kadın Kolları 2. Olağan Kongresi'nde Merkez Karar Yönetim Kurulu üyesi olarak seçilmiştir. 2009 yılında düzenlenen yerel seçimlerde ise Çankaya Belediyesi meclis üyesi olarak seçilmiştir.



Julide Sarıeroğlu, 2015 yılı Haziran ayında yapılacak olan genel seçimlere Adalet ve Kalkınma Partisi'nden Ankara 1. Bölge Milletvekili Aday Adayı başvurusunda bulunmuştur. Daha sonra 7 Nisan'da yayınlanan Ak Parti Ankara Milletvekili 1. Bölge listesine, Julide Sarıeroğlu 4. sıradan girmeyi başarmıştır.