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'Çalışma hayatında milli seferberlik' projesi temasları Malatya'da devam etti
27.01.2017 13:34:07

'Çalışma hayatında milli seferberlik' projesi temasları Malatya'da devam etti

Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı tarafından hayata geçirilen 'Çalışma hayatında milli seferberlik' projesi kapsamında Malatya'ya gelen heyet, çeşitli temaslarda bulunup, toplantılar yaptı. Toplantı kapsamında işçiler ve işverenlerin sıkıtı ve sorunları dinleyen heyet, istihdama yönelik çalışmalar hakkında bilgilendirme yaptı.

Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı tarafından hayata geçirilen 'Çalışma hayatında milli seferberlik' projesi kapsamında Malatya'ya gelen heyet, çeşitli temaslarda bulunup, toplantılar yaptı. Toplantı kapsamında işçiler ve işverenlerin sıkıtı ve sorunları dinleyen heyet, istihdama yönelik çalışmalar hakkında bilgilendirme yaptı.

Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Dr. Mehmet Müezzinoğlu'nun 6 Ocak 2017'de Konya'da başlatmış olduğu 'Çalışma Hayatında Milli Seferberlik' programı kapsamında Malatya'da bir heyet çeşitli temaslarda bulundu. Heyet, temaslarının ardından Sosyal Güvenlik Kurumu (SGK) Malatya İl Müdürlüğü'nde basın toplantısı düzenlendi.

Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı Müsteşar Yardımcısı Kürşat Arat, Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı'nın 'Çalışma Hayatında Milli Seferberlik' projesini başlattığını kaydederek, "Sayın Cumhurbaşkanımızın başlatmış olduğu 'milli seferberlik' çağrısı karşılığında Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı'nın istihdam ve çalışma hayatıyla ilgili 'istihdamın nasıl artırılacağı ve çalışma hayatındaki sorunların nasıl giderileceğine dair bir seferberlik kampanyasıdır. Bu kampanyayı Sayın Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Dr. Mehmet Müezzinoğlu Konya'da başlattı. O tarihten itibaren de bakanlık bürokratlarımız ve ilgili kuruluşlardan olan arkadaşlarımızla birlikte Türkiye'nin dört bir yanına dağılarak, toplantılar gerçekleştiriyoruz. Bu toplantının bir ayağını da Malatya'da gerçekleştiriyoruz" diye konuştu.

Arat, istihdama yönelik bakanlık tarafından gerçekleştirilen çalışmalar hakkında detaylı bilgiler vererek, şunları söyledi:

"Programları anlayıp, sorunlarını dinliyoruz. İlk toplantıyı İşkur İl Müdürlüğü'nde yaptık. Esnaflarımızı ziyaret ettik. SGK'da temaslarımız oldu. İş yerlerini ziyaret ediyoruz. Çalışan arkadaşlarımızın sorunlarını dinliyoruz. OSB'de iş yeri ziyaretleri yapıp, işveren ve işçi sendikalarla bir araya geliyoruz. Bu sorunları merkeze aktararak en hızlı şekilde çözüm üretecek yöntemler geliştirmeye çalışıyoruz. İstihdam seferberliğinin ortaya çıkmasını sağlayan ekonomik şartlar malumunuzdur. Son 2-3 aydan beri artan bir işsizlik oranımız bulunmakta, buna karşı olarak aldığımız bazı tedbirler var. 'Artı istihdam' diye bir program başlatıyoruz. Sayın Başbakanımız ve Bakanımız bunun temel prensiplerini açıkladı. Uygulama esasları üzerine İşkur çalışıyor. Artı istihdam ile iş hayatına kazandırılacak yeni kişilere devlet net asgari ücretin yüze 50'si üzerinde bir destek sağlamış olacak. Çalışanlar açısından ek istihdam sağlanması durumunda maaşının yarısını devlet ödemiş olacak. Bu oranında sürekliliğini sağlamak için ikinci yılda da yüzde 25 oranında maaşını karşılamaya devam edecek. Bu programın açıkçası istihdam hayatımızı hareketlendirmesini umut ediyoruz. Bunun haricine uygulanmakta olan birçok programımız var. Bunların bir kısmı SGK tarafından prim teşvikleri, AR-GE teşvikinden engelli teşvikine kadar 11'e yakın bir prim teşviki sistemimiz var. Bunlar özellikle Doğu ve Güneydoğu Anadolu bölgelerimiz içinde ayrıca artırılmış şekilde uygulanmaktadır. Cazibe merkezleri programımızda bulunuyor. Bu da yine istihdam hayatına katılımı ve üretime destek verecek şekilde bir teşvik sistemi içermektedir. Malatya'da, cazibe merkezleri kapsamında desteklenecek olan illerimiz arasında yer alıyor. Bu anlamda iş hayatına ve işverenlerimize bu hizmetlerimizi aktarıyoruz."

SGK Başkan Yardımcısı Muhiddin Şahin ise devletin istihdamda, çalışma hayatında, yeni iştihdama katılımda 'bende varım' diye elini taşın altına koyduğunu ifade ederek, "Özellikle istihdamla ilgili üç temel katkı sağlandı. Asgari ücrette geçen sene artıştan kaynaklanan teşvik, sadece bir yıllıktı, bu sene de devam edecek. Bu işverenlerimize büyük bir katkı oldu. İstihdamdaki daralmayı açmak için bir kredi anlamında üç aylık prim ertelemesi çıktı" diye konuştu.

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