24.02.2017 15:06:41

Çalışma Hayatında Milli Seferberlik programı

Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı tarafından başlatılan 'Çalışma Hayatında Milli Seferberlik Programı' kapsamında Bakan Yardımcısı Orhan Yegin başkanlığındaki bürokratlar Van'a geldi.

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Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı tarafından başlatılan 'Çalışma Hayatında Milli Seferberlik Programı' kapsamında Bakan Yardımcısı Orhan Yegin başkanlığındaki bürokratlar Van'a geldi.Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Mehmet Müezzinoğlu tarafından 6 Ocak tarihinde Konya'da açıklanan 'Çalışma Hayatında Milli Seferberlik' programı kapsamında Van Sosyal Güvenlik Kurumu (SGK) İl Müdürlüğünde düzenlenen toplantıya katılan Orhan Yegin, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın "Milli Seferberlik Çağrısı"ndan sonra "Çalışma Hayatında Milli Seferberlik" programları kapsamında 81 ili gezdiklerini söyledi. Çalışma hayatında hem çalışanı hem de çalışmak isteyeni teşvik etmek adına tarihin en önemli teşviklerini hayata geçirdiklerini ifade eden Yegin, "Kurmuş olduğumuz 12 kişilik grup ile her cuma günü Türkiye'nin bir ilinde program yapıyoruz. Bugün Van'dayız ve bu hafta itibariyle 81 ilimizi tamamlamış olacağız. Bunun yanında Cumhurbaşkanımızın istihdam seferberliği çağrısı üzerine çalışma hayatında hem çalışanı hem de çalışmak isteyeni, iş arayanı ve iş vermek isteyenleri teşvik etmek adına tarihin en önemli teşviklerini hayata geçirdik. Bunları da sahada anlatmak üzere ziyaretlerimizi gerçekleştiriyoruz" dedi."İşveren size maaşınızı versin onun dışındakini hiç dert etmeyin"Program kapsamında devletin vatandaşın ayağına gittiğini belirten Yegin, "Çok ciddi bir istihdam teşviki ile karşı karşıyayız. Çalışmak ve çalıştırmak isteyene vermiş olduğumuz çok net mesaj şudur. İş başı eğitim programlarımız, mesleki eğitim programlarımız, sigorta ve prim indirimlerimizin yanı sıra 2017 yılına özel olarak diyoruz ki siz bir işe girin çalışın, işveren size maaşınızı versin, onun dışındaki vergi ve primler konusunu hiç dert etmeyin. Devlet 2017 yılı boyunca bunu karşılasın diyoruz. Bu çok önemli bir destektir" şeklinde konuştu.Devletin 2017 yılı için istihdam anlamında ciddi adımlar attığını ifade eden Yegin, şunları söyledi:"Biliyorsunuz Van ilimiz 23 il arasında cazibe merkezi olan illerimizden bir tanesidir. Yatırımcının buraya gelip yatırım yapması için çok kıymetli destekler veriliyor. Yatırımcıya arsa tahsisinden tutun, bina yapımına kadar uzun vadeli faizsiz destekten tutun da alım garantisine kadar çok ciddi teşvikler var. Bu teşviklerin temelinde ise işsizlik oranlarımızın biraz daha yüksek olduğu bölgelere yatırımcıyı teşvik etmek ve orada meydana gelen yatırım çerçevesinde istihdamı ve iş olanaklarını artırmak var."Bakan Yardımcısı Yegin, daha sonra İş-Kur çalışanları ile yemekte bir araya geldi. Çalışanların sorunlarını dinleyen Yegin, daha sonra kentte bulunan STK temsilcileri ve işverenlerle bir araya geldi.Toplantıya SGK Sigorta Primleri Genel Müdür Yardımcısı Ahmet Bicer, İş-Kur Aktif İşgücü Hizmetleri Dairesi Başkanı Mehmet Aslan, İş-Kur Van İl Müdürü Salih Serçe, SGK Van İl Müdürü Abidin Göksoy ile Bakan Yegin'in danışmaları da katıldı.