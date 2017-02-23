23.02.2017 11:46:00

Çalışma Hayatında Milli Seferberlik Programı toplantısı gerçekleştirildi

Eskişehir'de, Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı tarafından başlatılan 'Çalışma Hayatında Milli Seferberlik Programı' toplantısı gerçekleştirildi.

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Eskişehir'de, Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı tarafından başlatılan "Çalışma Hayatında Milli Seferberlik Programı" toplantısı gerçekleştirildi.Vali Azmi Çelik Başkanlığında, Eskişehir Sanayi Odasında gerçekleştirilen toplantıya, İŞKUR İl Müdürü Hasan Yoldaş, ESO Başkanı Savaş Özaydemir ve ESO Yönetim Kurulu üyeleri katıldı. Toplantının milli bir nitelik taşıdığını belirten Vali Çelik, Eskişehir Çalışma ve İş Kurumu İl Müdürlüğü temsilcileri ile Eskişehir Sanayi Odası Meclisi üyelerinin katılımı ile yapılacak olan toplantının, ülkemiz için hayırlara vesile olmasını diledi. Memleketimizde yaşanan milli sorunlara herkesin sahip çıkmasını isteyen Vali Azmi Çelik, Çalışma Hayatında Milli Seferberlik Programında uygulamaya konulan istihdam seferberliği çağrısına bütün girişimcileri davet etti.İstihdam edilen her bir kişi için, devletin işverene sağlayacağı teşvik politikalarından bahseden İŞKUR İl Müdür Yoldaş da, aktif iş gücü piyasası programları kapsamında yürütülen mesleki eğitim kursları, istihdam garantili iş gücü yetiştirme kursları, özellikle de dezavantajlı grupların istihdama katılmalarının sağlanmasına yönelik yürütülen faaliyetler, toplum yararına yürütülen programlar ve işsizlik sigortası ile ilgili toplantıya katılanlara bilgi verdi.İstihdamın artmasına yönelik yapılan çalışmaları yakından takip ettiklerini bildiren ESO Başkanı Savaş Özaydemir ise, Türkiye'yi her sorunun üstesinden gelecek güce sahip bir ülke olarak nitelendirdi.Karşılıklı görüş alışverişinden sonra toplantı sona erdi.