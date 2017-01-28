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Çalışma Bakanı, 1 milyon işsize müjdeyi verdi!
28.01.2017 03:13:06

Çalışma Bakanı, 1 milyon işsize müjdeyi verdi!

Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Mehmet Müezzinoğlu, 1 milyon işsize müjdeyi canlı yayında verdi...

Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Mehmet Müezzinoğlu, 1 milyon işsiz için 10 milyarlık destek planlaması yaptıklarını söyledi.

NTV'nin sorularını yanıtlayan Müezzinoğlu'nun açıklamadan öne çıkan ifadeler şöyle:

TORUN BAKIMINA MAAŞ KRİTERİ

Yapılacak net ödeme Başbakanımızla görüştükten sonra belirlenecek. Şu anda asgari ücretin yüzde 30'u gibi düşünüyoruz. Kesinleştiğinde net rakam açıklanacak. Salı veya çarşamba günü protokol açıklanacak. İstanbul ve Bursa belli, diğer 3 il de belli olacak ve 5 bin doğum yapmış anneye 1 yıllık proje bazında asgari ücretin yüzde 30'u kadar bir rakamla sahaya çıkacağız. Her ay bu projeyi takip edeceğiz. Şubat ayında illerdeki talepleri alıp Mart ayında uygulanmaya başlanacak. Gelir düzeyi düşük annelerden oluşacak. Büyükanneye emekli maaşı olsa da maaş verilecek.

EMEKLİLİKTE YAŞ SINIRI

Ortalamamız şu anda 52. OECD ülkelerinde böyle bir rakam yok. Reel olandan yana olmamız lazım. Bu rakamı 65' taşıyacağız.

SAĞLIK SİGORTASI

Türkiye sağlık sigortasında dünyada neredeyse örneği olmayan tek ülke. Yüzde 99,5 istediği hastaneden sağlığa ulaşabiliyor, farklı alternatiflere yönelebiliyor. Sağlık sigortası için toplanan primler harcamayı karşılıyor açık yok. Emeklilerdeki yük nedeniyle hazineden destek alıyoruz. Bizim sağlık uygulamalarının da yeni vizyonlar için Sağlık Bakanlığı ile entegre olarak yeni çalışmalar yapacağız.

İSTİHDAMI ARTIRMA PROJELERİ

1 milyon işsize, iş arayan insana 10 milyarlık desteği planladık. Bu yıl 300 bin kişiye destek vereceğiz. Aktif iş gücüne destek verilecek. Çalışan sayısını artırana destek vereceğiz.



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