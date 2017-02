10.02.2017 10:03:24

Çalışkan'dan istihdam seferberliğine destek

Mersin Ticaret ve Sanayi Odası (MTSO) Meclis Başkan Yardımcısı Murat Çalışkan, TOBB Ekonomi Şurasında Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın, iş dünyasını 'İstihdam Seferberliği'ne davet etmesinin Türkiye açısından önem taşıdığını kaydetti.

YORUM YAZ Yorumunu Gönder

YORUMLAR

Mersin Ticaret ve Sanayi Odası (MTSO) Meclis Başkan Yardımcısı Murat Çalışkan, TOBB Ekonomi Şurasında Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın, iş dünyasını 'İstihdam Seferberliği'ne davet etmesinin Türkiye açısından önem taşıdığını kaydetti.Genç nüfusun her geçen gün artması ile birlikte Türkiye'de işsizlik oranının üst seviyeye çıktığını ifade eden Çalışkan, "İşsizlik ülkelerin refah seviyesinin düşmesindeki en büyük etken. Sayın Cumhurbaşkanımızın bu anlamdaki açıklamalarını büyük bir dikkatle izledik. İş dünyasının her bir ferdi bu anlamda üzerine düşen görevi yerine getirmeli" dedi. Çalışkan, iş dünyasının bu çağrıya kulak vermesinin önemine değinerek, Mersin'deki tüm işletmeleri kendi gücü doğrultusunda seferberliğe katkı vermeye davet etti.Aynı zamanda yönetim kurulu başkanlığını yaptığı ÇAAŞ Group olarak yılsonuna kadar 'İstihdam Seferberliği' çağrısı doğrultusunda istihdam oranlarını yukarıya çekebilmek için yeni çalışmalar yapacaklarını da belirten Çalışkan, "Biz de üzerimize düşen görevi yerine getirmek durumundayız. Türkiye'de vergi levhası olan her işletme yeni bir istihdam yaratsa zaten böyle bir sorun kalmaz. Bu anlamda da Sayın Başbakanımız Binali Yıldırım'ın açıkladığı yeni ekonomi paketlerinin ay sonuna kadar hazır olması ile birlikte iş dünyasının önü açılacaktır. Bu ülke hepimizin, hepimiz aynı gemideyiz. Ekonomimizi diri tutmak için iş dünyasının temsilcileri böylesine önemli dönemlerde üzerine düşen sorumluluğun bilincinde hareket etmelidir" diye konuştu.