07.02.2017 18:48:47

Çalışkan'dan emniyet müdür yardımcısıyla ilgili açıklama

İstanbul Emniyet Müdürü Mustafa Çalışkan, uyuşturucu ticareti iddiasıyla ilgili gözaltına alınan Emniyet Müdür Yardımcısı Ö.C.'nin açığa alındığını belirterek, 'Suç işleyen kardeşim dahi olsa gereği yapılır' dedi.

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İstanbul Emniyet Müdürü Mustafa Çalışkan, uyuşturucu ticareti iddiasıyla ilgili gözaltına alınan Emniyet Müdür Yardımcısı Ö.C.'nin açığa alındığını belirterek, "Suç işleyen kardeşim dahi olsa gereği yapılır" dedi.İstanbul Emniyet Müdürü Mustafa Çalışkan, Vatan Caddesi'ndeki Emniyet Müdürlüğünden ayrılırken, basın mensuplarının uyuşturucu ticareti ile ilgili gözaltına alınan İstanbul Emniyet Müdür Yardımcısı Ö.C. ile ilgili açıklamalarda bulundu. Emniyet Müdürü Çalışkan, "Suç işleyen kardeşim dahi olsun gereği yapılır. Söz konusu emniyet müdür yardımcısı soruşturmalar ve incelemeler devam ediyor. Tedbiren açığa alındı. Gerekli çalışmalar devam ediyor. Mahkemenin vereceği kararı bekliyoruz. Terörle ve uyuşturucu ile nasıl mücadele ediyorsak, bu konularda da aynı mücadeleyi vereceğiz. Emniyet teşkilatı kendi içerisinde suça bulaşanları da teşkilat bünyesinde barındırmayacaklardır" diye konuştu.