19.02.2017 11:59:58

Çalışan Gazeteciler Derneğinden hain saldırıya sert tepki

Şanlıurfa Çalışan Gazeteciler Derneği (ŞUÇGAD) başkanı Tahir Gülebak, Şanlıurfa'nın Viranşehir ilçesinde bomba yüklü araçla düzenlenen ve 2 kişinin şehit olduğu, 15 kişinin ise yaralandığı kalleş terör saldırısı nedeniyle bir kınama mesajı yayımladı.

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Şanlıurfa Çalışan Gazeteciler Derneği (ŞUÇGAD) başkanı Tahir Gülebak, Şanlıurfa'nın Viranşehir ilçesinde bomba yüklü araçla düzenlenen ve 2 kişinin şehit olduğu, 15 kişinin ise yaralandığı kalleş terör saldırısı nedeniyle bir kınama mesajı yayımladı.Gülebak mesajında Viranşehir İlçesinde 11 yaşındaki bir çocuğun kediye yemek vermek için evden çıktığını ve o sırada kalleş teröristlerin saldırısıyla şehit olduğunu terörün bir çocuğu kıyacak kadar hain olduğunu vurguladı.Devletin hainlere karşı her zaman dik duracağını sözlerine ekleyen Gülebak, "Hainler bizim çocuğumuza bizim ülkemize bizim bayrağımıza zarar vermek için her yolu izlemekte biz millet olarak o hainlere hiçbir zaman geçit vermeyeceğiz. Dik duruşumuzu hiç bir zaman kaybetmeyecek yavrularımızı kana bulayan hainlere nefes aldırmayacağız" ifadelerini kulandı.