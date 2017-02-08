08.02.2017 18:04:27

Çalıntı motosikletle yakalanan 4 kişi gözaltına alındı

Adıyaman'ın Besni ilçesinde çalıntı 2 motosikletle birlikte yakalanan 4 şahıs gözaltına alındı.

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Adıyaman'ın Besni ilçesinde çalıntı 2 motosikletle birlikte yakalanan 4 şahıs gözaltına alındı.Edinilen bilgiye göre, Besni ilçesinde geçtiğimiz günlerde çalınan iki motosikletin bulunması için polis ekipleri çalışma başlattı. Yapılan çalışmalar sonucu çalıntı iki motosikletle birlikte olayın şüphelisi oldukları iddia edilen 4 kişi gözaltına alındı. Gözaltına alınan şahıslar Emniyet Müdürlüğüne götürülürken, motosikletler ise muhafaza altına alındı.Olayla ilgili soruşturma sürdürülüyor.