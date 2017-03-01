01.03.2017 13:44:40

Çalınan motosikletler kömürlükte bulundu

Kırşehir'de çaldıkları motosikletleri kömürlükte sakladıkları iddia edilen 3 şüpheli tutuklandı.

Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şubesi ekipleri, merkez Yenice Mahallesi ve Mucur ilçesinde çalınan 3 motosikletin faillerinin tespiti için çalışma başlattı.

MOBESE kayıtları ve daha önce bu tür hırsızlık olaylarına karışan zanlılar üzerinde araştırma yapan ekipler, kent merkezinde E.T, M.Ö. ve R.U'yu gözaltına aldı. Çalınan motosikletler, M.Ö'nün babası C.Ö'ye ait evin kömürlüğünde bulundu.

Emniyetteki işlemlerin ardından adliyeye sevk edilen E.T, M.Ö ve R.U. tutuklandı.