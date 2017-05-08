09.05.2017 11:13:31

Çalınan lastiklerinin peşine düşünce canından oldu

Gaziantep'te evinin önündeki aracının çalınan lastiklerinin izini sürerek hırsızlık zanlılarına ulaşan Abuzer Kızıl, kurşunların hedefi oldu.

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Gaziantep'te evinin önündeki aracının çalınan lastiklerinin izini sürerek hırsızlık zanlılarına ulaşan Abuzer Kızıl, kurşunların hedefi oldu.Olay, önceki gece Küsget Sanayi Sitesi 37 nolu caddede yaşandı. Edinilen bilgiye göre, Abuzer Kızıl (33) geçtiğimiz hafta Güzelyurt Mahallesi'ndeki evinin önünde bulunan aracının çalınan lastiklerinin izini sürmeye başladı. Lastiklerinin Küsget Sanayi Sitesi'nde olduğunu öğrenen Kızıl, lastikleri geri almak için şahıslarla görüşmeye gitti. İddiaya göre, çıkan tartışma ile lastikleri vermemek için direnen şahıslar yanlarında bulunan tabancayı çıkararak Kızıl'a doğru ateşledi. Vücuduna isabet eden kurşunlarla ağır yaralanan Kızıl çevre sakinlerinin ihbarı üzerine olay yerine gelen ambulansla en yakın hastaneye sevk edildi. Çok kan kaybettiği öğrenilen Abuzer Kızıl yapılan tüm müdahalelere rağmen hayatını kaybetti.Evli ve 1 çocuk babası olan Kızıl'ın eşinin 5 aylık hamile olduğu öğrenildi.Öte yandan, fabrika işçisi Abuzer Kızıl'ın ölümüne sebep olarak kayıplara karışan şahısların yakalanması için çalışma başlatıldı.Olayla ilgili soruşturma sürüyor.