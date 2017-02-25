25.02.2017 18:36:10

Çalımbay: 'Mağlubiyeti hak ettik'

Antalyaspor Teknik Direktörü Rıza Çalımbay, Akhisar Belediyespor maçı sonrası yaptığı açıklamada, 'Bugün maçtan önce ne konuştuysak hiç birini sahaya yansıtamadık. Her türlü hatayı yaptık. Mağlubiyeti hak ettik' dedi.

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Antalyaspor Teknik Direktörü Rıza Çalımbay, Akhisar Belediyespor maçı sonrası yaptığı açıklamada, "Bugün maçtan önce ne konuştuysak hiç birini sahaya yansıtamadık. Her türlü hatayı yaptık. Mağlubiyeti hak ettik" dedi.Spor Toto Süper Lig'in 22. haftasında Antalyaspor deplasmanda karşı karşıya geldiği Akhisar Belediyespor'a 3-0 mağlup olarak 7 hafta sonra mağlubiyet yüzü gördü. Maçın ardından düzenlenen basın toplantısında konuşan Antalyaspor Teknik Direktörü Rıza Çalımbay, "Mağlup olduğumuz için üzgünüz. Bugün maçtan önce ne konuştuysak hiç birini sahaya yansıtamadık. Her türlü hatayı yaptık. İstediğimiz oyun olmadı. Mağlubiyeti hak ettik. Bundan bir ders çıkarmamız gerekiyor. Geldiğimiz günden beri en kötü oyunlardan bir tanesini oynadık. Daha önceden de böyle oyunlar oynamıştık ama ayakta kalıyorduk ve maçı kaybetmiyorduk. Bugün yaptığımız hatalar bize pahalıya mal oldu. Bizim takımımız bu değil. Daha iyi oynayan bir takımız ama bazen böyle şeyler oluyor. Akhisar Belediyespor takımını tebrik ediyorum. Bizden daha çok istediler. Önümüzdeki maçlar daha önemli hale geldi. İlk oynayacağımız Galatasaray maçımız var. Kısa sürede bu maça iyi şekilde hazırlanıp telafi etmeye çalışacağız" dedi.Eto'o Galatasaray maçında yokEto'o'nun önümüzdeki hafta oynayacakları Galatasaray maçında sarı kart cezalısı olması sebebiyle forma giyemeyecek olmasının kendileri için bir dezavantaj olduğunu belirten Çalımbay, "Bugün üzüldüğümüz şeylerden bir tanesi de Eto'o'nun sarı kart cezalısı olması ve El Kabir'in ayağında yırtık olması. Bunlar bizim için bir dezavantaj. Bazen böyle şeyler oluyor. Önemli olan bundan bir ders çıkarıp yolumuza devam etmek" diye konuştu.