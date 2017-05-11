11.05.2017 12:07:53

Çalımbay'dan 'Fenerbahçe maçı' değerlendirmesi

Antalyaspor Teknik Direktörü Rıza Çalımbay, Fenerbahçe maçından puanlarla dönmek istediklerini söyledi

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Antalyaspor Teknik Direktörü Rıza Çalımbay, Fenerbahçe maçından puanlarla dönmek istediklerini söyledi.Spor Toto Süper Lig'in 31. haftasında 13 Mayıs Cumartesi günü deplasmanda karşılaşacağı Fenerbahçe maçını basın mensuplarına değerlendiren Antalyaspor Teknik Direktörü Rıza Çalımbay, zorlu deplasmandan puanla dönmek istediklerini söyledi. Son 4 maçı en iyi şekilde bitirmek istediklerini belirten Çalımbay, gelecek sezonun planlamasını da yaptıklarını kaydetti."FENERBAHÇE MAÇINDAN PUANLARLA DÖNMEK İSTİYORUZ"Son oynanan Başakşehir maçının ilk yarısı çok iyi oynadıklarını söyleyen deneyimli hoca, Cumartesi günü Fenerbahçe deplasmanından puan ile döneceklerini söyledi. Çalımbay, "Önümüzde Fenerbahçe maçı var. Sahada ne yapılması gerekiyorsa elimizden geleni yapacağız. Ama Fenerbahçe takımı bundan 2 ay önceki Fenerbahçe değil. Fenerbahçe takımı toparlandı, kadrosu çok çok iyi. Hedeflerinde ligden daha fazla kupa maçları var. Kolay maç değil. Başakşehir maçının ilk yarısında oynadığımız gibi oynamamız gerekiyor. İkinci yarıda da oynadığımız gibi de hatalar yapmamız gerekiyor. Fenerbahçe gibi bir takımdan puan almak ve galip gelmek istiyorsak, kapasitemizin en üst seviyesine çıkmamız gerekiyor. Mücadelemizi yapıp, golü düşünüp öyle oynamamız gerekiyor. Bunların takımım farkında. Biz en iyisini yapmak için elimizden gelen gayreti göstereceğiz. Sakatımız yok. Yalnızca ufak tefek sakatlıkları olan arkadaşlarımız var. Sadece Yekta ve Zeki cezalı. İnşallah oradan da istediğimiz şekilde döneceğiz. Çünkü hedefimizi daha önce de söylemiştim ilk 10 içerisinde iyi bir yerde bitirmek. O da inşallah en iyi yer olur. Tek hedefimiz şu an Fenerbahçe maçı. Fenerbahçe maçından da puanlarla dönmek istiyoruz" dedi."4 MAÇI KAZANIRSAK OLANLARI GÖRECEĞİZ"Trabzon ve Başakşehir maçlarını kaybederek büyük bir şansı kıl payı kaçırdıklarını belirten Çalımbay, "Trabzon ve Başakşehir maçlarını istediğimiz şekilde bitirseydik, çok büyük şansımız vardı. Ama istediğimiz gibi olmadı. Ben takımımla gurur duyuyorum. Çünkü bu takım çok zor yerlerden buralara getirdik. Bu takım ne zaman düşecek diye bekleyenler, şimdi 'Avrupa kupalarına gider' mi diye konuşuyor. Bunun konuşulması çok güzel bir şey. Bunu buraya getirenler de futbolcular, yönetim taraftar, teknik heyet ve hatta hatta personel. Yani kısacası herkesin payı var bunda. Önce 4 maçımızı kazanmaya bakalım. Biz 4 maçı kazanırsak olanları göreceğiz" diye konuştu.Çalımbay, transfer konusunda ise teknik heyet olarak yönetime rapor sunduklarını ve kritik bölgelere oyuncu alacaklarını da sözlerine ekledi.(Suat Metin / İHA)