SON HABERLER
Sol Ok
Sağ Ok
Menü
ANASAYFAGÜNDEMPOLİTİKATÜRKİYEDÜNYAYAŞAMEKONOMİSPORFETVAİSLAMÇEVİRİSAĞLIKTEKNOLOJİFOTOVİDEO
Çalımbay'dan 'Fenerbahçe maçı' değerlendirmesi
11.05.2017 12:07:53

Çalımbay'dan 'Fenerbahçe maçı' değerlendirmesi

Antalyaspor Teknik Direktörü Rıza Çalımbay, Fenerbahçe maçından puanlarla dönmek istediklerini söyledi

Antalyaspor Teknik Direktörü Rıza Çalımbay, Fenerbahçe maçından puanlarla dönmek istediklerini söyledi.

Spor Toto Süper Lig'in 31. haftasında 13 Mayıs Cumartesi günü deplasmanda karşılaşacağı Fenerbahçe maçını basın mensuplarına değerlendiren Antalyaspor Teknik Direktörü Rıza Çalımbay, zorlu deplasmandan puanla dönmek istediklerini söyledi. Son 4 maçı en iyi şekilde bitirmek istediklerini belirten Çalımbay, gelecek sezonun planlamasını da yaptıklarını kaydetti.

"FENERBAHÇE MAÇINDAN PUANLARLA DÖNMEK İSTİYORUZ"

Son oynanan Başakşehir maçının ilk yarısı çok iyi oynadıklarını söyleyen deneyimli hoca, Cumartesi günü Fenerbahçe deplasmanından puan ile döneceklerini söyledi. Çalımbay, "Önümüzde Fenerbahçe maçı var. Sahada ne yapılması gerekiyorsa elimizden geleni yapacağız. Ama Fenerbahçe takımı bundan 2 ay önceki Fenerbahçe değil. Fenerbahçe takımı toparlandı, kadrosu çok çok iyi. Hedeflerinde ligden daha fazla kupa maçları var. Kolay maç değil. Başakşehir maçının ilk yarısında oynadığımız gibi oynamamız gerekiyor. İkinci yarıda da oynadığımız gibi de hatalar yapmamız gerekiyor. Fenerbahçe gibi bir takımdan puan almak ve galip gelmek istiyorsak, kapasitemizin en üst seviyesine çıkmamız gerekiyor. Mücadelemizi yapıp, golü düşünüp öyle oynamamız gerekiyor. Bunların takımım farkında. Biz en iyisini yapmak için elimizden gelen gayreti göstereceğiz. Sakatımız yok. Yalnızca ufak tefek sakatlıkları olan arkadaşlarımız var. Sadece Yekta ve Zeki cezalı. İnşallah oradan da istediğimiz şekilde döneceğiz. Çünkü hedefimizi daha önce de söylemiştim ilk 10 içerisinde iyi bir yerde bitirmek. O da inşallah en iyi yer olur. Tek hedefimiz şu an Fenerbahçe maçı. Fenerbahçe maçından da puanlarla dönmek istiyoruz" dedi.

"4 MAÇI KAZANIRSAK OLANLARI GÖRECEĞİZ"

Trabzon ve Başakşehir maçlarını kaybederek büyük bir şansı kıl payı kaçırdıklarını belirten Çalımbay, "Trabzon ve Başakşehir maçlarını istediğimiz şekilde bitirseydik, çok büyük şansımız vardı. Ama istediğimiz gibi olmadı. Ben takımımla gurur duyuyorum. Çünkü bu takım çok zor yerlerden buralara getirdik. Bu takım ne zaman düşecek diye bekleyenler, şimdi 'Avrupa kupalarına gider' mi diye konuşuyor. Bunun konuşulması çok güzel bir şey. Bunu buraya getirenler de futbolcular, yönetim taraftar, teknik heyet ve hatta hatta personel. Yani kısacası herkesin payı var bunda. Önce 4 maçımızı kazanmaya bakalım. Biz 4 maçı kazanırsak olanları göreceğiz" diye konuştu.

Çalımbay, transfer konusunda ise teknik heyet olarak yönetime rapor sunduklarını ve kritik bölgelere oyuncu alacaklarını da sözlerine ekledi.

(Suat Metin / İHA)
    YORUM YAZ
Yıldırım, ABD Savunma Bakanı'nı kabul etti
Yıldırım, ABD Savunma Bakanı'nı kabul etti
Başbakan Binali Yıldırım, ABD Savunma Bakanı Jim Mattis'i kabul etti.
11.05.2017 11:49:06
Arap ve Türkmen Aşiretler, ABD'nin 'PYD'ye silah' kararına tepkili
Arap ve Türkmen Aşiretler, ABD'nin 'PYD'ye silah' kararına tepkili
Suriye Arap ve Türkmen Aşiretleri Birliği Başkan Yardımcısı Ömer Dede, ABD'nin PKK/PYD'ye silah yardımı kararına ilişkin açıklama yaptı.
11.05.2017 11:27:28
Trump, FBI Başkanını neden kovduğunu açıkladı
Trump, FBI Başkanını neden kovduğunu açıkladı
Trump, FBI Direktörü James Comey'nin kovulmasının ardından 'Çok basitçe iyi bir iş çıkarmıyordu' dedi.
11.05.2017 11:26:31
Resmen açıklandı! Artık Türk lirası ile yapılacak
Resmen açıklandı! Artık Türk lirası ile yapılacak
Serbest bölgelerde, diğer ülkelerle yapılacak ticaret dışında kalan tüm ödemeler Türk Lirası ile yapılacak.
11.05.2017 10:30:43
Afşin'de 3,8'lik deprem
Afşin'de 3,8'lik deprem
Kahramanmaraş Afşin'de sabah saatlerinde 3,8 büyüklüğünde deprem meydana geldi.
11.05.2017 10:21:30
Tehlikeli ve çok tehlikeli mesleklerde çalışanlara düzenleme
Tehlikeli ve çok tehlikeli mesleklerde çalışanlara düzenleme
Tehlikeli ve çok tehlikeli mesleklerde çalışanlar, belgelendirilmeleri halinde mesleki eğitim almış olarak kabul edilecek.
11.05.2017 10:01:09
Dolar ve euro ne kadar?
Dolar ve euro ne kadar?
Dolar 3,5830 liradan, euro ise 3,8960 liradan güne merhaba dedi.
11.05.2017 09:59:11
Foto Galeriler Videolar Yazarlar Günün Özeti
TİMETÜRK SON HABERLER
ÇOK OKUNANLAR
Karagül: ABD'nin koridor isteğinin amacı Türkiye'yi kuşatmak
Karagül: ABD'nin koridor isteğinin amacı Türkiye'yi kuşatmak
Deniz Baykal'a genel başkan adaylığı soruldu
Deniz Baykal'a genel başkan adaylığı soruldu
Bahçeli'den Taha Akyol'un notuna cevap
Bahçeli'den Taha Akyol'un notuna cevap
Mahrem imamlar operasyonunda Hakan Fidan
Mahrem imamlar operasyonunda Hakan Fidan
HSK için 21 aday belirlendi
HSK için 21 aday belirlendi
Bahçeli, Fırat Yılmaz Çakıroğlu için çağrı yapmıştı, üniversiteden yanıt geldi
Bahçeli, Fırat Yılmaz Çakıroğlu için çağrı yapmıştı, üniversiteden yanıt geldi
Yemen'in devrik lideri Salih, İran'a göz kırpıyor...
Yemen'in devrik lideri Salih, İran'a göz kırpıyor...
CHP'li Yılmaz: Türkiye, Esad saplantısından kurtulamadığı için...
CHP'li Yılmaz: Türkiye, Esad saplantısından kurtulamadığı için...
ABD: Türkiye'nin tüm endişelerini gidereceğiz
ABD: Türkiye'nin tüm endişelerini gidereceğiz
PYD'den silah yardımına ilişkin açıklama
PYD'den silah yardımına ilişkin açıklama
TİMETÜRK AJANS HABERLERİ
SON YORUMLANANLAR
'Türkiye ne yapıyor' diye bir soralım... Duvara da çarpabilir'
'Türkiye ne yapıyor' diye bir soralım... Duvara da çarpabilir'
Ümit Özdağ: Avrupa ile krizi AKP planladı
Ümit Özdağ: Avrupa ile krizi AKP planladı
Kuzey Kore tehdit etti
Kuzey Kore tehdit etti
Hollanda'ya 4 yaptırım uygulanacak
Hollanda'ya 4 yaptırım uygulanacak
Çavuşoğlu'ndan 'vize serbestisi' açıklaması
Çavuşoğlu'ndan 'vize serbestisi' açıklaması
İhvan sözcüsünden mektup: Arap Baharından acı bir ders çıkardık...
İhvan sözcüsünden mektup: Arap Baharından acı bir ders çıkardık...
Korucular referandumda 'evet' oyu kullanacak
Korucular referandumda 'evet' oyu kullanacak
İLKAV Başkanı Mehmet Pamak gözaltına alındı
İLKAV Başkanı Mehmet Pamak gözaltına alındı
Bakan Kaya: Cumhurbaşkanımız 'Artık dönebilirsin' demeseydi...
Bakan Kaya: Cumhurbaşkanımız 'Artık dönebilirsin' demeseydi...
Le Monde Avrupa’ya: Erdoğan, mağduru oynuyor, akıllıca yanıt verilmeli
Le Monde Avrupa’ya: Erdoğan, mağduru oynuyor, akıllıca yanıt verilmeli

TIMETURK

GÜNDEM POLİTİKA TÜRKİYE DÜNYA YAŞAM EKONOMİ SPOR FETVA İSLAM ÇEVİRİ SAĞLIK TEKNOLOJİ RÖPORTAJ EĞİTİM YEREL BLOG KÜLTÜR MEDYA TARİH ANALİZ AJANS
Timeturk basın ilke ve ahlak kurallarına uymaya söz vermiştir.
KÜNYE
YAYIN İLKELERİ
İLETİŞİM
REKLAM
SİTENE EKLE
RSS
Sosyal Medya Hesapları