23.02.2017 11:56:03

Çalımbay: 'Antalyaspor'u Avrupa'ya götürmek istiyorum'

Spor Toto Süper Lig ekiplerinden Antalyaspor'da Teknik Direktör Rıza Çalımbay, Antalyaspor'u bu yıl olmazsa önümüzdeki yıl Avrupa'ya götürmek istediğini söyledi.

Spor Toto Süper Lig ekiplerinden Antalyaspor'da Teknik Direktör Rıza Çalımbay, Antalyaspor'u bu yıl olmazsa önümüzdeki yıl Avrupa'ya götürmek istediğini söyledi.Antalyaspor Teknik Direktörü Rıza Çalımbay, haftalık düzenlediği basın toplantısını Atilla Vehbi Konuk Tesisleri'nde gerçekleştirdi. Deneyimli teknik adam, "Benim için öncelik Antalyaspor. Burada bir sözleşmem var. Benim için şu an Beşiktaş durumu yok. Burada büyük bir sorumluluk aldım. Antalyaspor'u bu yıl olmazsa önümüzdeki yıl Avrupa'ya götürmek istiyorum. Hedeflerim arasında bunlar var. Şu anki tek düşüncem Antalyaspor'un başarısı" dedi."Kolay olmayacağını biliyoruz"Geçen hafta Karabükspor ile zor bir maç oynadıklarını ifade eden Rıza Çalımbay, "Bizim için zor olacağını biliyorduk. Maçın başında Yekta'nın sakatlanması bizim için dezavantaj oldu. Maçın başından sonuna kadar oyundan kopmadan maçı kazandık. İstikrarımız gayet iyi bunu ligin sonuna kadar devam ettirmek istiyoruz. Yepyeni bir periyoda giriyoruz önümüzde oynayacağımız Akhisar, Galatasaray, Ç. Rizespor ve Beşiktaş maçları var. Bunlar bizim için belirleyici maçlar olacak. Bunların kolay olmayacağını biliyoruz" dedi."Tek sıkıntımız sakat ve cezalılar"Ligin ikinci yarısından itibaren Motta'dan yararlanamadıklarını dile getiren Çalımbay, takımda sakat oyuncuların olduğunu vurguladı. Rıza Çalımbay, "Diego ve El Kabir'in sakatlıkları var. Tek sıkıntımız sakat oyuncuların olması, cezalı oyuncuların olması. Yekta'nın 3-4 hafta oynayamayacak olması da bizim için sıkıntı olacak. Böyle aksaklıklar yaşamazsak ligi iyi yerde bitirebiliriz" dedi."Hedef ilk 10"Geldiği günden beri ligi iyi bir yerde bitirmek istediklerini söylediğini belirten Antalyaspor Teknik Direktörü Çalımbay, konuşmasını şöyle sürdürdü:"Zor maçlar oynuyoruz. Karabükspor maçından memnun değilim. Mücadele edip kazanmak gerekiyor. Biz de iyi mücadele ettik ve kazandık. Maçta son pozisyonlara dikkat etseydik daha iyi olurdu. Geldiğim günden beri bütün oyuncularımdan memnunum. Daha iyi şeyler yapacağız. Hiçbir şeye bakmadan, konuşmalara bakmadan işimize devam etmeliyiz. Yolun ortasındayız. Daha çok maçlarımız var. Kritik maçlarımız var. Bu maçlara daha iyi hazırlanmalıyız. Önümüzde ligi ilk 10 içerisinde bitirme hedefi var. Buna ulaşmak için hazırlanıyoruz.""Motta ailevi bir sıkıntı yaşıyor"Motta'nın durumundan teknik direktör olarak çok üzgün olduğunu söyleyen Çalımbay, Brezilyalı oyuncunun ailevi nedenlerden dolayı sıkıntı yaşadığını belirtti. Rıza Çalımbay, "Arkadaşımızın durumu ağır geçiriyor. En son konuştuğumda biraz sıkıntı yaşadığını söyledi. Biz de anlayışla karşıladık ama bir an önce de gelmeli. Sıkıntımız var. Bazı maçlarda kadromuzu, orta sahayı zor çıkardık. Karabükspor maçında Yekta'nın sakatlanması oldu. Sandro'da sakattı kadroya almayacaktım ama iyi hissettiğini söyledi. O şekilde kadroya aldım. Motta ile konuştuğumuzda buraya geldiğinde katkı veremeyeceğini söyledi. Biz de ona belli bir süre verdik. Bu sürede geleceksen git dedik, gitti gelmedi. En kısa sürede gelecektir" ifadelerine yer verdi."Daha yolun ortasındayız"Çalımbay, kamuoyundan övgü alabileceklerini ifade ederek, "Ama biz işimize bakmalıyız. Biz daha yolun ortasındayız. 13 maç 39 puanlık bir durum var. Kimin kimi yeneceği belli olmuyor. Daha ciddi çalışıp yolumuza devam etmeliyiz. Akhisar maçı çok önemli bizim için. Biz takımımızın ne olduğunu, eksiklerin ne olduğunu biliyoruz. Biz dışarıyla ilgilenmeden işimize bakmalıyız. Zor durumdan kurtulmak için nasıl çaba gösterdiysek şimdi bu çabanın fazlasını göstermeliyiz. 13 maçımız var hepsi de kritik. Daha önce 3 maç demiştim. Şimdi de 4 maç. 2 tanesi kendi sahamızda bunlarda çok kritik ama en önemlisi Akhisar maçı. İlk günkü azimle yolumuza devam etmeliyiz" dedi."Oyuncu kart görebilir, yeter ki maçı kazandırsın"Galatasaray ve Beşiktaş maçlarından önce Akhisar maçının daha önemli olduğunu belirten tecrübeli teknik adam, oyuncularının ceza sınırında olup olmadığına bakmadığını söyledi. Çalımbay, "Oyuncularımızın sarısı var, ceza alacak benim aklımın ucuna gelmez. Öyle dedik mi oyuncu topa bile girmez. Biz çok eksiklerle çıktık maçlara. Geçen hafta 5 taneye yakın oyuncumuz oynamadı. Böyle de kazanmayı bilmeliyiz. Bizim maçları kazanmamız gerekiyor. Oyuncu kart görebilir, yeter ki maçı kazandırsın" diye konuştu."Dönüm noktası Beşiktaş maçıydı"Antalyaspor'a geldikten sonra dönüm noktasının ilk yarıdaki Beşiktaş maçı olduğunu ifade eden Çalımbay, "Benim için Beşiktaş maçı dönüm noktasıydı. O maçla bu takımın iyi bir yerlere geleceğini düşündüm. İskelet bir kadromuz var. Önümüzdeki sezon 3-4 takviyeyle daha iyi yerlere geleceğiz. Hedefimiz bu sene ligi en iyi yerde bitirmek" şeklinde konuştu."Önümüzdeki yıl ilk 5'e oynayan bir takım olmayı hedefliyoruz"Hiçbir zaman Avrupa'ya gidecekleri yönünde bir söylemde bulunmadıklarını vurgulayan Rıza Çalımbay, "Ben hiçbir zaman Avrupa'ya gideceğiz demedim. Takımın başına geldiğimizde takımı zor bir yerden çıkarmaktı hedefimiz. Çıkardık, her şey bizim elimizde 13 tane kritik maç var. Neyin ne olacağı belli olmaz. 13 maçtan ne kadar çok puan alırsak o kadar iyi. Biz maçlara tek tek bakıyoruz. Bu seneki hedefimiz ilk 10 içerisinde yer almak. Önümüzdeki yıl yukarıya oynayacağız. İlk 5'e oynayan bir takım olmayı hedefliyoruz" dedi."Bir takımın başarısında en büyük etken yönetimdir"Futbolculuk hayatında her şeyi gördüğünü belirten Çalımbay, "Bir takımın başarısında en büyük etken yönetimdir. Transferi belirler, gidişini belirler. Biz burada huzur içinde çalışıyoruz. Bazı şeyler var hakkını vermek gerekiyor. Sıkıntılı dönemler de yaşadık. Burası gayet iyi. Projeler çok iyi, tesisler çok iyi. Daha iyi bir konuma gelecek. İyiye gidiş var. Hak ettikleri şeyleri de söylemek gerek. Futbolda dün yok, her şey başarıya bağlı. Biz burada başarılı olmak istiyoruz. Başarılı olacaksak herkesin aynı düşüncede bir bütün olması gerekiyor. İnşallah daha da başarılı olacağız" açıklamasını yaptı."Antalyaspor'u bu yıl olmazsa önümüzdeki yıl Avrupa'ya götürmek istiyorum"Bir basın mensubunun, "Büyük bir takımdan teklif gelmesi durumunda ne yaparsınız" sorusuna Rıza Çalımbay, "Şimdi ben hiçbir zaman Beşiktaşlı olduğumu gizlemedim. Galatasaray ve Fenerbahçe'ye saygım var. Benim hayatım hep onlarla geçti. Ben Galatasaray ve Fenerbahçe'de çok değerli arkadaşların olduğunu düşünüyorum. Benden önce orada başarılı olmuş kişiler var. Hatta teknik direktör olarak şampiyonluk yaşamış kişiler var. Fenerbahçe ve Galatasaray dedikleri için ilk olarak öncelik orada başarılı olan arkadaşların derim. Benim için öncelik Antalyaspor. Burada bir sözleşmem var. Benim için şu an Beşiktaş durumu yok. Burada büyük bir sorumluluk aldım. Antalyaspor'u bu yıl olmazsa önümüzdeki yıl Avrupa'ya götürmek istiyorum. Hedeflerim arasında bunlar var. Şu anki tek düşüncem Antalyaspor'un başarısı" cevabını verdi.