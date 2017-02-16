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Çaldıkları soruları deneme sınavlarıyla ezberletmişler
16.02.2017 12:57:13

Çaldıkları soruları deneme sınavlarıyla ezberletmişler

FETÖ soruşturması kapsamında, 'Askeri liselere girmesini istedikleri öğrencilere çıkacak soruları önceden verdikleri' iddiasıyla yargılanan 10 sanık hakkında hazırlanan iddianame kabul edildi.

Yozgat Cumhuriyet Başsavcılığınca "askeri liselere giriş sınavı sorularını sızdırdıkları" iddiasıyla başlatılan soruşturma kapsamında tutuklanan 21 kişiden 10'u hakkında "terör örgütüne üye olmak" suçundan iddianame hazırlandı.

Yozgat Ağır Ceza Mahkemesince kabul edilen iddianamede tutuklu sanıklar Emre S, Kenan K, Mahmut Ö, Nihat G, Kadir İ, Muhammet D, Nazmi Ö, Osman A, Mustafa D. ve Kayhan S. hakkında 5 yıldan 10 yıla kadar hapis cezası istendi. Aralarında soruların sızdırılmasında etkin rol oynadıkları belirlenen Ali T. ve Kasım A'nın da bulunduğu 5 şüphelinin yakalanması için ise çalışmalar sürüyor.

Askeri Liselere Giriş Sınavı sorularının farklı dershanelerde yapılan deneme sınavlarıyla örgüte yakın öğrencilere ezberlettirildiği aktarılan iddianamede, bazı tanıkların ifadelerine de yer verildi.

İddianamede görüşlerine yer verilen tanıklardan Ş.K. askeri liselere girecek öğrencilere aynı soruların farklı kitapçıklarda yerleri değiştirilmiş şekilde çözdürülerek ezberletildiğini söyledi.

"Cemaat evleri"nde ders çalıştığını ve 8. sınıfta "cemaat abileri"nden Ali T. ve Kasım A. ile tanıştığını dile getiren Ş.K, kimse tarafından tanınmaması için cemaat dershanesi yerine başka dershaneye yönlendirildiğini belirtti.

Ş.K, askeri liselere giriş sınavı için Kasım A'nın kendisine getirdiği farklı dershanelere ait deneme sınavlarında aynı soruların yerlerinin değiştirilerek sorulduğunu fark ettiğini aktararak, "Askeri Liselere Giriş Sınavı'nda soru kitapçığını açtığımda, daha önce çözdüğüm dört denemedeki sorularla sınav sorularının şıklarının bile birebir aynı olduğunu gördüm. Bir süre bu duruma çok şaşırarak soruları bile çözemedim. Kitapçıktaki diğer soruları da kontrol etmeye başladım ve hepsinin de çözmüş olduğum denemelerle aynı olduğunu anladım ve çözmeye başladım. Sınav süresi 120 dakikaydı, ben 20-30 dakikada bitirdim." diye konuştu.

Kasım A. ile buluştuklarında daha önce girdiği deneme ile sınav sorularının aynı olduğunu ve bunun kul hakkı olduğunu söylediğini anlatan Ş.K, "Kasım A. 'Sen oraları çok karıştırma, bu soruları Fetullah Gülen'in yanında bulunan büyük abiler gece yattıkları istihare rüyalarında gördü' dedi. Askeriyedeki dinsizleri temizlemek için bu konunun caiz olduğunu söyledi. Yazılı sınavı kazandıktan sonra mülakatta sorulacak sorular da önceden ezberletildi. Kasım A. mülakatta, bana bildiğim 3 Türk büyüğünü söyle diye soracaklarını buna ilk olarak Atatürk'ü daha sonra Osman Bey'i ve Fatih Sultan Mehmet'i söylememi istedi." ifadelerini kullandı.

Sınavı kazandıktan sonra annesinin isteği üzerine askeri liseye gitmekten vazgeçtiğini ve bunu Kasım A'ya telefonda bildirdiğini anlatan Ş.K, liseye gitmediği için "şefkat tokadı" ile cezalandırılmakla tehdit edildiğini söyledi.

Cemaat abilerinden Ali T'nin de askeri liselerin ülke için çok önemli olduğunu söylediğini aktaran Ş.K, "Bu mevkilerde bizim gibi hizmetin idaresinde bulunan inançlı insanların olması, Atatürkçü ve sol zihniyetteki insanların yerine bizim gibi temiz insanların gelmesi gerektiğini söyledi." dedi.

Sağlık ocağına bile gitmeden rapor almışlar

Tanıklardan E.T.K. de arkadaşlarıyla cemaat evlerine gittiklerini, dört halife Ebubekir, Ömer, Osman ve Ali'nin isimlerinin kendilerine kod isim olarak verdiklerini aktardı.

Yarıyıl tatilinde her zaman gittikleri evden başka bir evde kampa alındıklarını dile getiren E.T.K, şunları anlattı:

"Çalışmalara yoğun bir şekilde başladık. Hatta sağlık ocağına dahi gitmeden sadece kimlik bilgileriyle 3 arkadaşıma 2 hafta rapor aldılar. Eve cemaatin Yozgat'taki en büyük il abisi Mahir Ş'nin geleceğini söylediler. Mahir Ş. iki kere kaldığımız eve geldi."


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