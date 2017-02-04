04.02.2017 10:02:05

Çaldıkları para ile cep telefonu satın alırken yakalandılar

Adıyaman'da iki hırsız, iş yerinden çaldıkları para ile başka bir iş yerinden cep telefonu almak isterken yakalandı.

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Adıyaman'da iki hırsız, iş yerinden çaldıkları para ile başka bir iş yerinden cep telefonu almak isterken yakalandı.Edinilen bilgiye göre, Adıyaman merkez Hocaömer Mahallesinde giysi satan iş yerine gece giren 2 hırsız kasada bulunan 2 bin TL parayı alarak kaçtı. İş yeri sahibi sabah dükkanı açtığında hırsızlığı fark edip durumu polise bildirdi. Olay yerinde çalışma yapan polis ekipleri güvenlik kameralarını inceleyerek hırsızların peşine düştü. Hırsızlık yaptıkları belirlenen Hüseyin B. ile Emre A. başka bir iş yerinde 2 bin TL'ye cep telefonu alırken yakalandı.Şahıslar polis tarafından gözaltına alınırken, olayla ilgili soruşturma sürüyor.