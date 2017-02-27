27.02.2017 14:18:58

Çaldıkları malzemeleri akrabalarına hediye etmişler

Kahramanmaraş'ta çeşitli tarihlerde otomobillerden ve iş yerlerinden hırsızlık yapan 2 kişi, polisin sıkı takibi sonucu kıskıvrak yakalandı. Gözaltına alınan oto farelerinin, çaldıkları malzemeleri akrabalarına hediye ettiği öğrenildi.

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Kahramanmaraş'ta çeşitli tarihlerde otomobillerden ve iş yerlerinden hırsızlık yapan 2 kişi, polisin sıkı takibi sonucu kıskıvrak yakalandı. Gözaltına alınan oto farelerinin, çaldıkları malzemeleri akrabalarına hediye ettiği öğrenildi.Alınan bilgiye göre, Kahramanmaraş'ta çeşitli tarihlerde 4 ayrı iş yerinin ve 20 otomobilin camını kırarak hırsızlık yapan M.S. (25) ve Ö.G. (25), İl Emniyet Müdürlüğü ekiplerince yakalandı. Şüphelilerin evlerinde yapılan operasyonda çok sayıda oto teybi, bilgisayar, inşaat malzemeleri ele geçirildi. Zanlıların, bin 500 TL değerindeki kol saatini akrabalarına hediye ettiği öğrenildi.Şahıslar, Necip Fazıl Şehir Hastanesi ek binasında alınan sağlık raporunun ardından adliyeye sevk edildi.Asayiş Şube Müdürlüğü bahçesinde çalınan eşyalarını teslim almaya gelen mağdurlardan Gökçen Kırtmer, yaşanan hırsızlık olayını kısa sürede çözen emniyet güçlerine teşekkür etti.