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Çaldıkları iddia edilen köpeği veterinere götürünce polise yakalandılar
29.01.2017 09:46:48

Çaldıkları iddia edilen köpeği veterinere götürünce polise yakalandılar

Zonguldak'ın Ereğli ilçesinde bir evin bahçesinden çaldıkları iddia edilen köpeği veterinere götürüp bakımını yaptıran 3 kişi, polis tarafından gözaltına alındı.

Zonguldak'ın Ereğli ilçesinde bir evin bahçesinden çaldıkları iddia edilen köpeği veterinere götürüp bakımını yaptıran 3 kişi, polis tarafından gözaltına alındı.

Olay, ilçeye bağlı Orhanlar Mahallesi Cehennemağzı Mağaraları Sokak'taki bir evin bahçesinde meydana geldi. İddiaya göre şehir dışından ilçeye gelen A.K. (41), D.G. (24) ve G.K. (47), bir evin bahçesindeki Pameron cinsi köpeği geldikleri 34 PK 0150 plakalı araca koyarak uzaklaştı. İş adamı Yüksel Balcı'ya ait 10 bin TL değerindeki köpekle ilgili çalıntı ihbarı alan polis, şüphelilerin kullandıkları aracı MOBESE kameraları sayesinde kısa sürede tespit etti. Polis ekipleri, şüphelilerin gittikleri yönü belirleyerek, aynı mevkide bulunan veteriner kliniğine geldi. Polis ekiplerinin veteriner kliniğinde yakaladığı 3 kişi, gözaltına alınarak karakola götürüldü.

Köpeğin bakımını yapan Veteriner Hekim Hakan Türkoğlu, A.K. ve D.G. isimli kişilerin çamurlu olan köpeği yıkayıp, tıraş olması için kendilerine getirdiğini söyledi. Türkoğlu, "Köpeğimiz bir çift tarafından getirildi. Yolda bulduklarını, şehir dışından geldiklerini ve sahiplenmek istediklerini söylediler. Tıraş ve banyo ihtiyacı olduğunu söylediler, biz de tıraşını ve banyosunu yaptırdık. Bu arada polis ekipleri geldi. Köpeğin başka bir sahibi olduğu iddiası olduğunu söylediler. Olay karakola intikal etti. Köpeğin sahibinin Yüksel Balcı olduğu, teslim edileceği söylendi" dedi.

Polisin bilgi vermesi üzerine köpeklerini teslim almak için veteriner kliniğine gelen Yüksel ve Ayşegül Balcı çifti ise, büyük bir şaşkınlık ve üzüntü yaşadı. Köpeklerinin tıraş edildiğini ve titrediğini gören Ayşegül Balcı, "Bunlar ne yaptırmış hayvana?" diyerek şaşkınlığını dile getirdi.

Daha önce de başka bir köpeğinin çalındığını belirten iş adamı Yüksel Balcı ise, köpeklerinin tel örgü içerinden alındığını ifade etti. Balcı, "Tel örgüyü açıp içinden almışlar. İşin kötü tarafı 34 plakalı, İstanbul'dan gelmişler buraya. Belki alışkanlıkta olabilir. Çünkü çok duyuyoruz köpeklerin çalındığını. Seneler önce benim başka bir köpeğim de çalınmıştı. O zaman bir gece içinde 10 adet cins köpek çalınmıştı Ereğli'de. Arabada bir tane daha köpek varmış bununla beraber. O da çalıntı mı bilmiyoruz. Arkadaşlar şimdi karakolda ifade veriyorlar. İnsani olarak da kente böyle hırsızlar gelmesi de ayrı bir sıkıntı. Bende onun için affetmedim. Bunun affı yok dedim. Adam da, kadın da nezarette kalacaklar. Hayvanı veterinere getiriyor. Sokakta buldum diye getiriyor. Bu İngiliz Pomeron cinsi köpek. Zaten soğuğu sever. Karda yaşar ama karın içinde çamurlanıyor, koşuyor, oynuyor. Kışın tüyleri de kesilmiyor. Tüylerini de yolmuşlar hayvanın. Bakım diye tüylerini de kestirmişler. Şimdi mecburen kışın kapalı yerde duracak hayvan. Tüyleri kesildikten sonra dışarıda olmaz" diye konuştu.

İş adamı Yüksel Balcı ve eşi Ayşegül Balcı köpeklerini alarak evlerine götürülürken, karakolda ifadeleri alınan şüpheliler A.K., D.G. ve G.K. ise serbest bırakıldı. Veteriner kliniğinin güvenlik kameraları tarafından kaydedilen A.K. ve D.G.' nin kliniğe gelişi ve klinikte köpeğin işlemlerini yaptırdıkları, iş yerine gelen polisin veteriner hekimle görüştüğü görüldü.

Polisin olayla ilgili başlattığı soruşturma sürüyor.

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