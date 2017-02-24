24.02.2017 18:17:15

Çakırözer, engelli kızın daveti üzerine sergisini ziyaret etti

Cumhuriyet Halk Partisi (CHP) Eskişehir Milletvekili Utku Çakırözer, yürüme ve konuşma engelli Tuğçe Düz'ün, açtıkları resim sergisine sosyal medya mesajıyla yaptığı daveti icabet etti.

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Cumhuriyet Halk Partisi (CHP) Eskişehir Milletvekili Utku Çakırözer, yürüme ve konuşma engelli Tuğçe Düz'ün, açtıkları resim sergisine sosyal medya mesajıyla yaptığı daveti icabet etti.Yürüme ve konuşma engelli Tuğçe Düz, kendisi ve 14 engelli arkadaşının resim sergisine Eskişehir Milletvekili Utku Çakırözer'i sosyal medya mesajıyla davet etti. Tuğçe ile mesajlaşarak randevulaşan Çakırözer, dün sergiyi ziyaret ederek, resimleri yapan engelli öğrencilerle bir araya geldi. Eskişehir Valiliği ve Halk Eğitim Desteğiyle açılan kurslara katılan engelli öğrencileri ve öğretmenlerini tebrik eden Çakırözer, "Resimler çok anlamlı ve çok güzel. Onun kadar güzel olan da sevgili Tuğçe kardeşimin eserlerini duyurmak, göstermek için bana facebook üzerinden erişmiş olmasıdır. Bravo Tuğçe diyorum. Nazik daveti için, kendisi ve arkadaşlarının emeklerini bizlere tanıtmak için gösterdiği olağanüstü çabayı takdir ediyorum. El ele, sevgiyle her türlü engelin aşılabildiğini bizlere gösterdi" dedi.Konuşamayan Tuğçe Düz, sergi sonrasında yine sosyal medya üzerinden mesaj atarak Çakırözer'e teşekkürlerini iletti.