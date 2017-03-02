02.03.2017 10:44:12

Çakırcalı'nın konağı ziyaretçi bekliyor

Dokuz Dağın Efesi olarak da bilinen Çakıcı (Çakırcalı) Mehmet Efe'nin İzmir'in Ödemiş ilçesine bağlı Kayaköy beldesinde konakladığı ev, Kayaköy Belediyesi tarafından satın alınarak restore edildi. Konağın restorasyon çalışmalarının sona erdiğini belirten köylüler, konağın bahçesinde keçilerin otladığını belirterek, müzenin bir an önce açılmasını istediler.

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Dokuz Dağın Efesi olarak da bilinen Çakıcı (Çakırcalı) Mehmet Efe'nin İzmir'in Ödemiş ilçesine bağlı Kayaköy beldesinde konakladığı ev, Kayaköy Belediyesi tarafından satın alınarak restore edildi. Konağın restorasyon çalışmalarının sona erdiğini belirten köylüler, konağın bahçesinde keçilerin otladığını belirterek, müzenin bir an önce açılmasını istediler.2010 yılından bu yana restorasyon çalışmaları ile basında yer bulan Çakırcayı Konağı'nın biran önce hizmete girmesini beklediklerini ifade eden köylüler, "Konak bu gidişle ilgisizlik yüzünden yeniden onarıma muhtaç olacak" dediler.Kayaköylü vatandaşlar, "Çakırcalı'nın evi Kayaköy için çok büyük önem taşıyor. Dokuz Dağın Efesi olarak da bilinen Çakırcalı Mehmet Efe'nin yıllardır kullanılmayan bu evini eski belediye şahıslardan satın alarak kamulaştırmıştı. Restorasyonun çalışmalarının ardından evin müze olarak hizmet vermesini bekliyorduk ama hala konuyla ilgili bir çalışmanın olmaması bizi üzüyor" diye konuştu.İki katlı olan Çakırcalı Konağı'nda, Çakırcalı ile ilgili belgeler ve Çakırcalı'nın eşyalarının teşhir edilmesi bekleniyor.