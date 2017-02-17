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Çakır'dan Kdz.Ereğli'ye yeni bir istihdam projesi
17.02.2017 13:24:21

Çakır'dan Kdz.Ereğli'ye yeni bir istihdam projesi

AK Parti Kdz. Ereğli İlçe Başkanı Fatih Çakır, Arçelik A.Ş. ve Zorlu Holding Yönetim Kurulu Başkanlarına birer mektup yazarak kendilerini Ereğli ilçesine yatırım yapmaya davet etti.

AK Parti Kdz. Ereğli İlçe Başkanı Fatih Çakır, Arçelik A.Ş. ve Zorlu Holding Yönetim Kurulu Başkanlarına birer mektup yazarak kendilerini Ereğli ilçesine yatırım yapmaya davet etti.

AK Parti Kdz. Ereğli İlçe Başkanı Fatih Çakır, istihdam sorununa çözüm bulmak için dayanıklı tüketim malları üretimi yapan iki firmanın yönetim kurulu başkanlarına birer mektup yazıp kendilerini Ereğli'ye davet etti. Mektubunda Ereğli ilçesinin hammaddeye yakınlığı, ulaşım, iş gücü ve yan sanayi gibi birçok alanda önemli avantajlara sahip olduğunu anlatan Çakır, mektup yazdığı iki firmanın yönetim kurulu başkanlarından önümüzdeki haftalarda randevu alıp yüz yüze de görüşeceklerini söyledi. Çakır gazetecilere yaptığı açıklamada "Biz yatırım davet mektuplarının bir tanesini Zorlu Holding, bir tanesini de Arçelik A.Ş. Yönetim Kurulu Başkanı'na gönderiyoruz. Şehrimizin dayanıklı tüketim mallarının üretimi için uygun bir yer olduğunu anlattık. Buzdolabı, çamaşır makinesi, fırın gibi ürünler için yapılacak yatırımda ilçemizin avantajlarını kendilerine anlattık. Bir yatırımda en önemli araçlardan birisi hammaddeye olan yakınlıktır. Burada Erdemir, Tat Metal ve OBAL Alüminyum fabrikaları var. İşgücü olarak ise meslek lisesi mezunu, metal işlerinde, gemi tersanelerinde çalışmış çok tecrübeli iş gücümüz var. Mallarını limanlarımızdan gerek yurt içine gerekse Rusya gibi yurt dışı pazarlarına çok daha uygun maliyetlerle gönderebilecekleri kolay ulaşım imkanımız var. Bizim Ankara ve İstanbul'a karayolu ile yakınlığımız yaklaşık 300 kilometredir. Yollarımız Avrupa standartlarında. Taşımacılığı çok rahatlıkla yapabilirler. Demir yolu projesi ile ilgili olarakta çalışmalar devam ediyor. Demiryolu ile de yük taşımacılığı yapılabilecek. Ereğli'ye böyle bir yatırım yapmayı düşündükleri takdirde bizler hem hükumet kanadı olarak, hemde yerel yönetimler anlamında kendilerine her türlü desteği vereceğiz. Böyle bir yatırım direk kendi bünyesinde 1000-1500 işçi istihdam edecek, yan sanayisi ile birlikte 3-4 bin kişinin çalışabileceği bir sektör. Bu proje toplamda Ereğli'ye 5-6 bin istihdam sağlayacak yeni bir vizyon projedir. Ereğli için bir taraftan turizm, bir taraftan üniversite, bir taraftan da tersane sektörünün canlandırılması diyoruz. İlçemiz özellikle metal iş koluna uygun yan sanayinin olduğu en nadir bölgelerden bir tanesidir. Gerek OSB ve gerekse diğer sanayi kuruluşlarımızda parça üreten çok sayıda firmamız mevcuttur. Biz kendilerini yatırıma davet ettik. Bu tabi sadece mektupla kalmayacak. Kendilerinden randevu talep edip yüzyüze de bir görüşmemiz olacak. Hükumetimizin yetkili kurullarından, bakanlarımızdan da bu konuda yardım isteyeceğiz. Biz iki firmanın da yönetim kurulu başkanlarına Ereğli'mizin ne kadar güzel bir ilçe olduğunu anlattık. Ereğli'ye yeni bir pencere açmak istiyoruz. Ereğli'de ki işsizlik sorununa çözüm bulmak için projeler geliştiriyoruz. Bu şehrin projesidir. Bu projeye herkesin sahip çıkmasını ve herkesi yanımızda görmek istiyoruz" dedi.

Çakır yaptığı açıklamanın ardından iki ayrı mektubu posta yolu ile firmalara gönderdi.
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