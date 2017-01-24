24.01.2017 00:32:37

Çakıcı hastaneye kabul edilmedi

Bolu F Tipi Cezaevi'nde bulunan Alaattin Çakıcı, mahkum koğuşu olmadığı için hastaneye kabul edilmedi...

Ajanslarda yer alan habere göre; Bolu F Tipi Cezaevi'nde bulunan Alaattin Çakıcı, getirildiği Kartal Eğitim ve Araştırma Hastanesi'nde hasta mahkum koğuşu olmadığı için tekrar cezaevine gönderildi.

Polis ve jandarmanın geniş güvenlik önlemleri altında Kartal Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne getirilen Alaattin Çakıcı, yaklaşık 1 saat sivil cezaevi nakil aracında bekletildi. Çakıcı, hastanede hasta mahkum koğuşu olmadığı için yeniden Bolu'daki cezaevine götürüldü.

Çakıcı'nın cezaevine götürülmesinin ardından açıklama yapan avukatı Gökhan Kılıç, "Alaattin Bey bugün Bolu'dan geldi. Ancak Kartal Eğitim ve Araştırma Hastanesi'nde hasta koğuşu olmadığı için hastane kabul edemedi. Burada bir koordinizasyonsuzluk var. Tabii bakanlık buraya yazı yazarken yazışmaların daha önce yapılması gerekiyordu. Alaattin Bey şimdi tekrar Bolu'ya F tipi cezaevine geri dönüyor. 16 tane çeşitli rahatsızlığı var" dedi.

YORUM YAZ Yorumunu Gönder