18.02.2017 01:19:18

Çakıcı, Acil Servis'te

Bolu F Tipi Cezaevi'nde tutuklu bulunan Alaattin Çakıcı, acil servise getirildi...

Ajanslarda yer alan bilgide; Bolu F Tipi Cezaevi'nde tutuklu bulunan Alaattin Çakıcı, Abant İzzet Baysal Üniversitesi Tıp Fakültesi Hastanesi Acil Servisi'ne getirildi.

Yoğun güvenlik önlemleri altında hastaneye getirilen Çakıcı'ya KOAH hastalığı nedeniyle oksijen verildi. Çakıcı, yaklaşık 2 saat süren tedavisinin ardından tekrar cezaevine götürüldü.

Hastaneden çıkışında Çakıcı, "Türk Silahlı Kuvvetleri'nin El Bab'daki başarısını canı gönülden kutlarım. Askerimizi polisimizi Rabbim korusun. Devletimizi yüceltsin. Hastalık bahane ölüm hak. Bütün gazetecilere de saygılarımı sunarım. Namuslularına tabii ki" dedi.

Çakıcı'nın avukatı Şerzan Sümen ise basın mensuplarına yaptığı açıklamada, müvekkilinin KOAH hastalığı ile ilgili olarak hastaneye getirildiğini ifade ederek, Çakıcı'nın nem oranı düşük ve havası temiz bir ilde bulunan başka bir cezaevine nakledilmesi talebinde bulunduklarını söyledi.

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