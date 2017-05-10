10.05.2017 14:37:24

Çakan şimşekler İstanbul Boğazını aydınlattı.

İstanbul Beykoz'da önceki akşam çakan şimşekler İstanbul boğazında görsel şölen oluştururken, geceyi gündüze çevirdi.

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İstanbul Beykoz'da önceki akşam çakan şimşekler İstanbul boğazında görsel şölen oluştururken, geceyi gündüze çevirdi.Beykoz sırtlarında bulunan, boğaza hakim Gümüşsuyu Mahallesi Korubaşı Mevkiinde ikamet eden 30 yaşındaki amatör fotoğrafçı Uğur Yıldırım ise o anı kaydetti. Aynı anda iki farklı noktaya düşen yıldırımları fotoğrafladı.