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Çakacak'tan özel sektöre Milli İstihdam Seferberliği çağrısı
16.02.2017 17:23:39

Çakacak'tan özel sektöre Milli İstihdam Seferberliği çağrısı

Özel sektöre verilecek teşviklerin düzenlendiği 657 sayılı Kanun Hükmünde Kararname (KHK) yürürlüğe giren Milli İstihdam Seferberliği, Mersin Valisi Özdemir Çakacak önderliğinde Mersin'de de başlatıldı. Çakacak, odaları ve özel sektörü seferberliğe katkıda bulunmaya çağırdı.

Özel sektöre verilecek teşviklerin düzenlendiği 657 sayılı Kanun Hükmünde Kararname (KHK) yürürlüğe giren Milli İstihdam Seferberliği, Mersin Valisi Özdemir Çakacak önderliğinde Mersin'de de başlatıldı. Çakacak, odaları ve özel sektörü seferberliğe katkıda bulunmaya çağırdı.

Vali Çakacak başkanlığında 657 sayılı HKH kapsamında kamu kurumu niteliği taşıyan mesleki örgütlerin başkanlarıyla istişare toplantısı düzenlendi. Sahil Valilik makamında Vali Çakacak gerçekleştirilen toplantıda, katılımcılara özel sektöre verilecek teşviklerin düzenlendiği 657 sayılı KHK ile ilgili bir sunum yapıldı. Ayrıca, istihdam seferberliğinin hem çalışan hem de işveren açısından bir fırsata dönüştürülmesi, Mersin'de istihdamın, dolayısıyla da üretimin arttırılarak il ve ülke ekonomisine katkı sunulması konusunda yapılması gerekenler görüşüldü.

Vali Çakacak: "Odalarımızı ve özel sektörümüzü Milli İstihdam Seferberliğine katkıda bulunmaya davet ediyorum"

Toplantı sonrasında mesleki örgüt başkanları ile birlikte bir açıklama yapan Vali Çakacak, toplantıda Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan öncülüğünde başlatılan "Milli İstihdam Seferberliği" kapsamında Mersin'de yapılması gerekenlerin belirlendiğini söyledi. Çakacak, mesleki örgüt başkanları ile birlikte ilk etapta şu an özel sektörde istihdam edilen eleman sayısının en az yüzde 5 fazlası kadar istihdam yapılması konusunda fikir birliğine vardıklarını belirtti. Çakacak, "Valiliğimiz koordinesinde yapılacak olan bilgilendirme çalışmaları ve iş insanlarımızın gayretleriyle şu an için belirlediğimiz, halihazırda istihdam edilen özel sektör elemanının yüzde 5 fazlası kadar eleman istihdam etme hedefimizin üzerinde bir istihdam gerçekleştireceğimize inanıyorum. Türkiye Cumhuriyeti büyük ve güçlü bir devlettir. Özel sektörümüz ise dünyanın her tarafında kendisinden övgüyle söz ettiren iş insanlarımızdan oluşmaktadır. Devletimizin sağladığı bu desteklemeler sayesinde iş insanlarımız daha fazla istihdam sağlayacak, vatandaşlarımız iş sahibi olacak, bu sayede sosyal barışa katkı sağlanacak ve ekonomik büyüme hızlanacaktır. Tüm odalarımızı, özel sektörümüzü ve iş insanlarımızı Milli İstihdam Seferberliğine katkıda bulunmaya davet ediyorum" dedi.

Aşut: "Mersin için belirlenen yüzde 5'lik hedefi çok rahat bir şekilde yakalayabiliriz"

Mersin Ticaret ve Sanayi Odası (MTSO) Başkanı Şerafettin Aşut ise istişare toplantısında kararlaştırılan yüzde 5 istihdam arttırma hedefinin sonuna kadar arkasında olduklarını vurgulayarak, devletin verdiği imkanları iş dünyası ve reel sektör olarak sonuna kadar değerlendireceklerini ve Mersin için belirlenen yüzde 5'lik hedefi çok rahat bir şekilde yakalayabileceklerini belirtti. Aşut, "İstihdam bizim sosyal huzurumuz için çok önemlidir. Yeni istihdam imkanlarıyla birlikte İŞ-KUR'a kayıtlı olup da istihdam bekleyen vatandaşları da kendi işyerlerimizde görmek istiyoruz" diye konuştu.

Özdemir: "Devletimizin ek istihdam için ayırdığı 12 milyar TL çok büyük bir fedakarlıktır"

Mersin Ticaret Borsası Başkanı Abdullah Özdemir de devletin bu desteklemeler için ayırdığı 12 milyar TL değerindeki fonun çok büyük bir fedakarlık olduğunu vurguladı. Böyle önemli bir destekleme neticesinde sağlanacak sosyal barışın ve kayıt dışı istihdamdan yakınan işverenlerin kayıt altına girmelerinin önemine değinen Özdemir, Vali Çakacak'ın öncülüğünde, özel sektör işverenleri olarak tüm işverenlere bu seferberliğe katılmaları yönünde çağrıda bulundu. Özdemir, bu çerçevede Türkiye'nin, Mersin'in, çalışan ve çalıştıranların çok önemli kazanımlar sağlayacağını kaydetti.

Dinçer: "İstihdam Seferberliği küçük esnaf için büyük bir fırsattır"

Yoğun emek sarf ederek çalışan esnaf ve sanatkarlar olarak bugüne kadar en büyük sıkıntılarının üzerlerindeki yüklerin fazlalığı olduğunu belirten Mersin Esnaf ve Sanatkarlar Odaları Birliği (ESOB) Başkanı Talat Dinçer de esnafın bu sayede devletin sağladığı tüm imkanlardan daha da fazla yararlanacağını ifade etti. Özellikle küçük esnaf ve sanatkara seslenen Dinçer, "Bugüne kadar yanınızda gayri resmi çalıştırdığınız insanlar varsa bu kanundan yararlanarak hemen kayıt altına alınmasını sağlayalım. Devletimizin sigorta primi konusunda sağladığı desteklemeler sayesinde küçük esnafımız çok fazla yükün altına girmeden bu fırsattan faydalanabilecektir. Tüm esnafımızın Milli İstihdam Seferberliğine destek vermesini arzu ediyorum" şeklinde konuştu.

Mersin-Tarsus Organize Sanayi Bölgesi (MTSOB) Başkanı Sabri Tekli ise iş dünyası için büyük önem taşıyan bu fırsat sayesinde toplumda sosyal barış gerçekleşeceğini, işverenle çalışan arasında oluşan bu bağın toplumsal bağları da güçlendireceğini dile getirerek, emeği geçen ve destek veren herkese teşekkür etti.

Mersin Deniz Ticaret Odası (MDTO) Başkanı Cihat Lokmanoğlu da çok önemli bir zamanda alınan bu çok önemli kararı hızla hayata geçirerek en kısa sürede belirlenen hedefin üzerine çıkacaklarını, artık konuşmak yerine icraat gerçekleştireceklerini kaydetti.

Mersin Ticaret Borsası Meclis Başkanı Hüseyin Arslan da "Valimiz Sayın Özdemir Çakacak'ın verdiği motivasyonla bu hedefi fazlasıyla aşacağımıza inanıyorum. Bugüne kadar çok güzel çalışmalar ve projeler gerçekleştirdik. Bu projeyi de ilk olarak odamızın meclisinde uygulamaya koyacağız. Seferberliğin dalga dalga tüm Mersin'e yayılacağına inanıyorum" ifadelerini kullandı.
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