09.02.2017 12:48:44

Çakacak: 'İş insanlarımızla birlikte çalışarak, ülkemiz üzerinde oynanan oyunları boşa çıkaracağız'

Mersin Valisi Özdemir Çakacak, Türkiye üzerinde oynanan oyunların bugün de ekonomik boyutta devam ettiğini belirterek, 'İş insanlarımızla birlikte daha çok çalışacağız, ülkemiz üzerinde oynanan oyunların hepsini boşa çıkaracağız' dedi.

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Mersin Valisi Özdemir Çakacak, Türkiye üzerinde oynanan oyunların bugün de ekonomik boyutta devam ettiğini belirterek, "İş insanlarımızla birlikte daha çok çalışacağız, ülkemiz üzerinde oynanan oyunların hepsini boşa çıkaracağız" dedi.Vali Çakacak, Müstakil Sanayici ve İşadamları Derneği (MÜSİAD) 18. Olağan Genel Kurulunda Mersin Şube Başkanı olarak seçilen Hakan Kayacı ve yeni Yönetim Kurulu Üyelerini kabul etti. Sahil Valilikte gerçekleşen kabulde, yeni yönetimin hayırlı olması temennisinde bulunan Çakacak, MÜSİAD'ın gerçekleştirdiği başarılı çalışmalar ve hayata geçirdiği önemli sosyal sorumluk projeleri ile Mersin'in ve Türkiye'nin gelişmesine ve kalkınmasına önemli katkılar sunan sivil toplum kuruluşları arasında yer aldığını söyledi.Sivil toplum kuruluşlarının 15 Temmuz sürecindeki dik duruşuna değinen Çakacak, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın Mersin Şehir Hastanesi'nin açılış törenindeki, "Mersin'in 15 Temmuz gecesinde gösterdiği duruş her türlü takdirin üzerindedir. Milletimiz, o gece yaşananlar esnasında istiklaline olan düşkünlüğünü net bir şekilde ortaya koymuş, tüm dünyaya birlik, beraberlik ve kardeşlik mesajları vermiştir" sözlerini anımsattı. Türkiye'ye yönelik oynanan oyunların bugün de ekonomik boyutta sürdürüldüğüne dikkat çeken Vali Çakacak, bu nedenle iş dünyasına bundan sonraki süreçte önemli görevler düştüğünün altını çizdi. Çakacak, "İş insanlarımızla birlikte önümüzdeki süreçte daha çok çalışacağız, daha çok üreteceğiz ve daha fazla istihdam sağlayacağız. Böylelikle, ülkemiz üzerinde oynanan oyunların hepsini boşa çıkararak, Milletimizin birlik ve beraberliğinin daha da pekişmesine katkı sunacağız" diye konuştu.Başkan Kayacı ise MÜSİAD'ın çalışmalarını daha da geliştirerek Mersin'e hizmet etmeye devam edeceklerini ifade ederek, bugüne kadar derneğin gerçekleştirdiği çalışmalara büyük katkı sunması ve iş insanlarına destek vermesinden dolayı Vali Çakacak'a teşekkür etti.