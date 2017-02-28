28.02.2017 11:53:04

Çağla, Malezya Açık'a ilk turda veda etti

Malezya Açık Kadınlar Turnuvası'nda mücadele eden milli tenisçi Çağla Büyükakçay, Japon Risa Ozaki'ye 2-1 yenilerek ilk turda elendi.

Malezya'nın başkenti Kuala Lumpur'daki sert kort turnuvasının ilk turunda, dünya sıralamasının 94. basamağındaki Çağla ile dünya 88 numarası Risa Ozaki karşılaştı.

2 saat 21 dakika süren mücadeleyi 6-2, 3-6 ve 6-4'lük setlerle 2-1 kazanan Ozaki, adını bir üst tura yazdırdı.

Teklerde elemeleri geçemeyen bir diğer Türk tenisçi İpek Soylu ise Belçikalı partneri Elise Mertens ile, çiftlerdeki ilk tur eşleşmesinde ev sahibi ülkeden Jawairiah Noordin ile Endonezyalı Jessy Rompies'in karşısına çıkacak.