01.02.2017 12:26:15

Çağdaşlık eğitimi seminerleri başladı

Çankaya Belediyesi ve Çağdaş Yaşamı Destekleme Derneği (ÇYDD) işbirliği ile düzenlenen 'Çağdaşlık Eğitimi' seminerlerinin ilki gerçekleştirildi.

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Çankaya Belediyesi ve Çağdaş Yaşamı Destekleme Derneği (ÇYDD) işbirliği ile düzenlenen "Çağdaşlık Eğitimi" seminerlerinin ilki gerçekleştirildi.Çankaya Belediyesi ve Çağdaş Yaşamı Destekleme Derneği (ÇYDD) işbirliği ile düzenlenen "Çağdaşlık Eğitimi" seminerleri Sokullu Çankaya Evi'nde başladı. Hacettepe Üniversitesi Sosyal Hizmetler Bölümü Öğretim Üyesi ve Çocuk Hakları Araştırma ve Uygulama Merkezi Müdürü Prof. Dr. Kasım Karataş'ın konuk olduğu seminerin başlığı "Çocuk ve Ergen Psikolojisi" oldu. Sosyal hizmet uzmanı ve hukukçu kimlikleriyle alanında en önemli isimlerden biri olan Prof. Dr. Kasım Karataş'ı her yaştan Çankayalı dinledi.Türkan Saylan minnetle anıldıSeminerden önce ÇYDD Ankara Şubesi kısa bir gösterim yaptı. Türkiye'nin en aydın bilim kadınlarından biri olan, kız çocukları ve genç kadınların eğitimi için en büyük hamlelerden biri Kardelenler Projesi'ni hayata geçiren, on binlerce Kardelen'in manevi annesi, ÇYDD'nin kurucusu Türkan Saylan'ın da anıldığı sunum, izleyenlere duygulu anlar yaşattı.Yaklaşık iki saat süren seminerde Prof. Dr. Kasım Karataş ilk olarak, çocuk ve çocukluk kavramlarıyla bu kavramların tarih içindeki dönüşümünden bahsetti. Çocukların anne babadan bağımsız bireyler oluşu ve çocuk hakları fikrinin ortaya çıkışından da bahseden Karataş, özellikle ergenlik gibi dönemlerde ailelerin sıkça karşılaştığı problemlerden ve çözüm yollarından bahsetti.Çağdaşlık eğitimi seminerleri sürecekİlki Sokullu Çankaya Evi'nde yapılan Çağdaşlık Eğitimi seminerlerinin devamı Bayraktar ve Bademlidere Çankaya Evleri'nde düzenlenecek. Özellikle bölge halkının istediği ve ihtiyaç duyduğu konular başta olmak üzere, önümüzdeki dönemde ilçe genelindeki tüm Çankaya Evleri, ÇYDD ve uzman eğitmenleri Çankayalılarla buluşturacak.