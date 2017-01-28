28.01.2017 12:25:16

Caddeler köstebek yuvasına döndü

Şanlıurfa'nın Suruç ilçesine bağlı Aligör Mahallesinde araçların yoğun olarak kullandığı caddeler köstebek yuvasına döndü.

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Şanlıurfa'nın Suruç ilçesine bağlı Aligör Mahallesinde araçların yoğun olarak kullandığı caddeler köstebek yuvasına döndü.Edinilen bilgiye göre, Şanlıurfa'nın Suruç ilçesine bağlı Aligör Mahallesinde araçların yoğun olarak kullandığı caddeler Büyükşehir Belediyesi tarafından bir türlü onarılmayınca vatandaşların tepkisini çekti. Sürücüler ve ilçe esnafı, bir çok noktada çukurların oluştuğu yolun en kısa zamanda onarılmasını istedi. Yolların Şanlıurfa Büyükşehir Belediyesinin sorumluluğunda olduğunu söyleyen vatandaşlar, belediyenin mahalledeki yolları yapmak konusunda gerekli gayreti göstermediğini iddia ederek aylardır çamurlu ve bozuk yolda yürümek ve araç kullanmak zorunda kaldıklarını belirtti.