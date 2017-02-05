05.02.2017 14:04:17

Caddede aydınlatma lambalarının olmaması tepkilere neden oluyor

Mahalleli, Adıyaman'ın işlek caddelerinden olan Hısnı Mansur Caddesinin akşamları karanlıkta kaldığını belirterek, aydınlatma direği talebinde bulundu.

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Mahalleli, Adıyaman'ın işlek caddelerinden olan Hısnı Mansur Caddesinin akşamları karanlıkta kaldığını belirterek, aydınlatma direği talebinde bulundu.Adıyaman'ın en işlek caddelerinden biri olan Kayalık Mahallesi Hısnı Mansur Caddesinde alt yapı çalışmalarından dolayı yolda bulunan elektrik direkleri sökülmüştü. Alt yapı çalışmalarının tamamlanmasının ardından aydınlatma direkleri söküldüğü yere yeniden takılmayınca mahalle sakinlerinin tepkisine neden oldu. Alt yapı çalışmalarının 4 ay önce tamamlanmasına rağmen elektrik direklerinin yeniden monte edilmediğini belirten mahalleli akşamları caddenin karanlığa gömüldüğünü söyleyerek, yetkililerden yardım istedi.Karanlık nedeniyle sıkıntı yaşadıklarını vurgulayan mahalleli, bölgedeki suç oranın artmasından da endişe ettiklerini kaydetti. Mahalleli "Alt yapı çalışmalarından dolayı mevcut aydınlatma lambaları yerinden kaldırıldı. Çalışmalar bitti ama lambalar geri yerine konulmadı. Lambalar olmadığından dolayı cadde tamamen karanlık. Ve bizler akşamları bu caddeyi kullandığımız zaman korkuyoruz. O kadar karanlık ki göz gözü neredeyse görmüyor. İlgili yerlere müracaat ettik, dilekçe yazdık ama her hangi bir olumlu sonuç yok. Bizler bu sorunumuza bir çözümün bulunmasını istiyoruz" diyerek yardım istedi.