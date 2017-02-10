10.02.2017 16:08:22

ByLock'tan aranan komiser Samsun'da yakalandı

Batman polisi tarafından FETÖ'nün gizli haberleşme programını kullandığı iddiasıyla aranan bir komiser Samsun'da yakalandı.

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Batman polisi tarafından FETÖ'nün gizli haberleşme programını kullandığı iddiasıyla aranan bir komiser Samsun'da yakalandı.Batman Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından yürütülen Fetullahçı Terör Örgütü/ Paralel Devlet Yapılanması (FETÖ/PDY) soruşturması kapsamında polislik görevinden ihraç edilen ve örgütün gizli haberleşme programı olan ByLock kullandığı iddia edilen komiser S.Ç.(32) Samsun'da yakalandı. Samsun Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Müdürlüğü Aranan Şahıslar Bürosu ekipleri tarafından Atakum ilçesi Cumhuriyet Mahallesi'nde yakalanan S.Ç., Samsun Emniyet Müdürlüğüne götürüldü.Olayla ilgili soruşturma devam ediyor.