22.02.2017 23:14:10

ByLock'tan 6 öğretmen tutuklandı

Samsun merkezli olarak 8 ilde düzenlenen FETÖ/PDY operasyonunda ByLock kullandıkları iddiasıyla gözaltına alınan 18 öğretmenden 6'sı mahkemece tutuklanırken, 12 öğretmen ise adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.

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Samsun merkezli olarak 8 ilde düzenlenen FETÖ/PDY operasyonunda ByLock kullandıkları iddiasıyla gözaltına alınan 18 öğretmenden 6'sı mahkemece tutuklanırken, 12 öğretmen ise adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.Samsun Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele (KOM) Şube Müdürlüğü ekipleri, Samsun merkezli Ankara, Uşak, Manisa, Trabzon, Sivas, Amasya ve Malatya illerinde Fetullahçı Terör Örgütü/Paralel Devlet Yapılanması (FETÖ/PDY) soruşturması kapsamında 5 gün önce eş zamanlı operasyon düzenlemişti. Kapatılan Feza Okulları ve Sakarya Dershanesinde öğretmen ve yönetici oldukları iddia edilen 18 kişi örgütün gizli haberleşme programı ByLock'u kullandıkları, Bank Asya'da katılım hesaplarının bulunduğu ve FETÖ örgütüyle bağlantılı derneklere üye oldukları ileri sürüldü.KOM Şube Müdürlüğünde ifadeleri alından 8'i kadın 18 öğretmen bu sabah Samsun Adliyesine sevk edildi. Nöbetçi mahkemeye ifade veren M.G., A.P., N.Ş., B.Y., S.Ö. ve B.E. saat 23.00 sıralarında tutuklanarak Samsun Kapalı Cezaevine gönderilirken, 12 öğretmen ise adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.